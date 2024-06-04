В государственном банке у клиентки украли огромную сумму: детали схемы

В Киеве руководитель филиала одного из госбанков снял со счета клиентки 169 тысяч долларов. Для этого он, в частности, скопировал все данные ее счета, паспортные и персональные данные и передал эту информацию двум сообщникам.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Там отметили:

подозреваемый имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения;

он мониторил счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались;

в мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тыс. долларов.

"Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона. Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов в гривню и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет", – говорится в сообщении.

После этого, отмечается, подельники за сутки частично сняли наличные. И приобрели золотые украшения на почти 6,2 млн грн.

Во время обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны. А кроме того:

банковские карты;

копии паспортов клиентов из базы банка;

ювелирные изделия;

12 700 долларов;

40 500 грн;

автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470.

"Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тыс. долларов. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро пытались перевести на собственные счета", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине будут судить бывшего работника милиции, сбывавшего фальшивые документы строгой отчетности. В частности, он продавал водительские права с незаконно полученными голографическими защитными элементами и пенсионные удостоверения.

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