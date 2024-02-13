Украинцы впервые за 1,5 года начали забирать деньги из банков: раскрыта статистика по депозитам

В Украине по итогам января 2024 года сократилось количество депозитов в банках. Падение произошло впервые с августа-2022, то есть практически за 1,5 года. Проценты по вкладам при этом остались неизменным и в среднем составляют 11,7% в год для населения и 9,9% для бизнеса (в гривне).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Что касается валютных депозитов, то ставки по ним для физлиц остались на уровне около 1% годовых, а для юрлиц прибавили 0,2 п.п., поднявшись до 0,7% годовых.

Отмечается, что общее падение объема депозитов резидентов в банках составило 2,1%. Таким образом, общая сумма депозитов снизилась на 49,2 млрд грн, до 2,35 трлн грн.

Статистика учитывает депозитные вклады как населения, так и бизнеса. И, что показательно, депозиты населения уменьшились в объеме сильнее, чем вклады предпринимателей.

Так, сумма депозитов населения упала в январе-2024 на 2,5%, или 27,5 млрд грн. Общий показатель составил 1,5 трлн грн.

Гривневые депозиты населения сократились чуть сильнее, чем валютные. В гривне украинцы стали хранить на 2,6%, или 18,8 млрд грн меньше. В валюте падение составило 2,1% (200 тыс. долларов в эквиваленте), а итоговый показатель просел до 9,47 млрд долларов.

Вклады бизнеса уменьшились в объеме на 1,7%, или 21,8 млрд грн – до 1 трлн 259,5 млрд грн. При этом все падение пришлось на гривневые депозиты (минус 3,5%, 32,5 млрд грн), тогда как валютные депозиты даже выросли – на 3,2%, или 310 млн долларов в эквиваленте. В результате предприниматели хранят в гривне 884,85 млрд грн, в инвалюте – 9,89 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2024 году ожидается оживление кредитования – банки сконцентрируются на выдаче автокредитов, ипотеки и ссуд малому и среднему бизнесу. Ставки при этом, вероятно, пойдут вниз – снижение может составить от 2% до 4% в зависимости от вида кредита, срока его уплаты и первоначального взноса.

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