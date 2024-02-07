Банки переписывают условия по автокредитам: на что рассчитывать украинцам в 2024 году

В Украине в 2024 году ожидается заметный рост спроса на автокредиты – как минимум на 15-20%. Ставки по таким кредитам уже снизились в среднем на 2-3%, а условия стали более лояльными. Такая тенденция, вероятно, продолжится.

Об этом OBOZ.UA рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко. По словам эксперта, снижение учетной ставки до 15% положительно повлияло на развитие банковских кредитных продуктов, поэтому условия предоставления автокредитов существенно смягчились.

К примеру, средние ставки сократились до 10% годовых. При этом выросла роль совместных программ коммерческих банков и автодилеров. В результате появилась возможность получать кредиты:

на более длительный срок – до 7 лет для новых авто и 10-12 лет для подержанных авто

ри минимальном первом взносе от 10% стоимости авто.

"Ставки по автокредитам в зависимости от срока погашения, первого взноса и общей стоимости автомобиля снизились в среднем на 2-3%. Именно поэтому со второй половины 2023 года, а особенно в четвертом квартале количество приобретенных автомобилей в кредит по сравнению с началом года выросло почти на 30%. И дальнейший рост объемов автокредитования во многом будет зависеть от экономической ситуации в стране, что отразится прежде всего в возможностях банков привлекать финансы для развития кредитных продуктов", – отметил Кипоренко.

Специалист считает, что, несмотря на жесткие военные условия, экономика Украина будет динамично развиваться, что безусловно скажется и на сегменте автокредитования. "С определенной осторожностью можно рассчитывать на то, что в 2024 году условия приобретения автомобилей станут еще более лояльными для заемщика, соответственно может возрасти количество приобретенных авто в кредит", - считает банкир.

Авто в кредит: какие машины покупают украинцы

Общая структура спроса в течение 2023 года не претерпела особых изменений, отмечает эксперт. Так:

около 25% всех автокредитов было выдано на электрокары и гибридные авто стоимостью $30-45 тыс. ;

; более 20% автокредитов приходится на премиум авто по цене от $80 тыс.;

по цене от $80 тыс.; около 15% кредитов было выдано на приобретение автомобилей по цене $18-20 тыс.

"В 2024 году соотношение количества приобретенных в кредит новых автомобилей может несколько измениться: благодаря выходу на рынок новых игроков, увеличению количества кредитных предложений с более лояльными и гибкими кредитными условиями, позволяющими большему количеству граждан стать владельцами новых авто, доля автомобилей по цене $18-20 тыс. может вырасти до 20-25%", – прогнозирует Кипоренко.

В то же время, по его словам, ожидается увеличение спроса именно на электрокары. "Сейчас в Украине выбор таких авто достаточно широк, подавляющее большинство которого составляют новые автомобили, импортируемые из Китая", – объяснил эксперт.

По мнению банкира, в 2024 году наиболее востребованными будут те автобренды, которые учитывают несколько важных аспектов:

гибкость, вариативность условий приобретения (например, совместные программы банков и автодилеров) в соотношении с общей стоимостью автомобиля;

широкий модельный ряд под разные финансовые возможности;

наличие разветвленной сети сертифицированного автосервиса;

качественные характеристики автомобиля в сопоставлении с его ценой;

возможность через 3-5 лет продать автомобиль с сохранением до 40-50% его первоначальной стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA, выдача кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Украине помогает развиваться всему рынку кредитования. В 2024 году новые кредиты МСБ могут составить до 70% от общего объема выданных банками ссуд, однако их распределение по льготным госпрограммам изменится. При этом проценты по "негосударственным" кредитам для бизнеса, скорее всего, снизятся.

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