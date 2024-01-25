Ситуация с кредитами изменится: чего ждать украинскому бизнесу в 2024 году
Выдача кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в Украине помогает развиваться всему рынку кредитования. В 2024 году новые кредиты МСБ могут составить до 70% от общего объема выданных банками ссуд, однако их распределение по льготным госпрограммам изменится. При этом проценты по "негосударственным" кредитам для бизнеса, скорее всего, снизятся.
Об этом OBOZ.UA рассказала директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга. "Новые кредиты малому и среднему бизнесу составят до 70% всех предоставленных кредитов банков. При этом доля кредитов в рамках государственных программ "5-7-9", "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%"суммарно составит около 50%, а на целевые совместные программы банков и производителей (поставщиков) необходимого для ведения бизнеса оборудования придется более 45% кредитов МСБ", – прогнозирует специалистка.
Программа кредитования "5-7-9" сократится
По словам Шульги, с 24 февраля 2022 года количество выданных кредитов по программе "5-7-9" составило 44 тыс. на общую сумму свыше 177 млн грн. И этом в 1,5 раза превышает количество выданных кредитов в период с 2020 по февраль 2022 года.
По итогам 2023 года на программу "5-7-9" пришлось более четверти всех банковских кредитов. Банкир также перечислила сферы-лидеры по оформлению кредитов "5-7-9":
- на первом месте – сельскохозяйственные предприятия (получили 39% от общего количества выданных кредитов, т.е. 31,2 тыс. кредитов на сумму 130 млрд грн).
- второе место у предприятий сферы торговли – 33% (почти 26 тыс. кредитов на почти 69 млрд грн);
- на третьем месте – промышленность – 12% (9,2 тыс. кредитов на сумму 43,8 млрд грн).
"В 2024 году реализация программы станет более адресной (точечной) с вектором на предпринимателей в тех отраслях экономики, которые еще не восстановились после широкомасштабного вторжения и которые осуществляют свою деятельность в регионах с высокими военными рисками", – спрогнозировала Шульга.
Она напомнила, что в бюджете на 2024 год на программу "5-7-9" заложено 18 млрд грн. Однако более 5 млрд этих средств будет израсходовано на покрытие накопленной задолженности за компенсацию процентов перед участвующими в программе банками.
"!То есть фактически бюджет программы в 2024 году сократится почти на треть. И вполне уместна переориентация государственной поддержки на отрасли, которые больше всего в ней нуждаются", – объяснила эксперт.
Льготные кредиты: какие госпрограммы пригодятся бизнесу в 2024-м
В 2024 году, как считает Шульга, эффективными будут программы "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%". Вот как они работают:
- "Доступный факторинг"
Речь идет о предоставлении микро-, малому и среднему бизнесу беззалогового кредита в размере до 5 млн грн с отсрочкой платежа по компенсационной ставке 13% годовых сроком до 360 дней. С его помощью предприниматели могут получить необходимые оборотные средства для ведения бизнеса:
- восстановить собственную ликвидность;
- сохранить рабочие места;
- вложить деньги в развитие и т.д.
К примеру, типовой договор на поставку продукции предпринимателя в крупную торговую сеть предполагает отсрочку уплаты его стоимости на 6 месяцев. По программе "Доступный факторинг" банк фактически "выкупает" долг этой сети перед поставщиком в объеме до 100% стоимости товара, что позволяет предпринимателю сразу получить деньги за реализованную продукцию и направить их в операционную деятельность.
"Программа "Доступный факторинг" позволяет пополнить оборотные средства предприятий и "залить" дополнительные средства в экономику, что очень важно сейчас, в период войны. Эта программа минимизирует риск вымывания оборотных средств, концентрирует усилия предприятий на собственном развитии без вынужденных пауз", – объяснила эксперт.
- "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%"
Программа рассчитана на то, чтобы предприниматель смог приобрести в лизинг сельхозтехнику, коммерческий транспорт и т.п. по льготным ставкам. Условия предполагают, что государство будет компенсировать базовую ставку до 5%, 7% или 11% годовых.
Пример: предприниматель нуждается в нескольких единицах современной сельхозтехники, но у него не хватает ресурсов на приобретение, регистрацию, страховку техники, администрирование процессов покупки и оформления. Воспользовавший программой, предприниматель сможет приобрести необходимую технику в лизинг на 5 лет с процентной ставкой в 1,5-2 раза ниже рыночной, а все административные и регистрационные процессы возьмет на себя банк.
Кредиты бизнесу от банков и поставщиков: на что рассчитывать
В 2024 году важным направлением кредитования малого и среднего бизнеса, по мнению банкира, станут:
- целевые кредитные программына срок до 5 лет;
- совместные программы банков и производителей (поставщиков) основных средств ведения бизнеса.
Как отметила Шульга, снижение учетной ставки НБУ с 25% до 15% позволяет коммерческим банкам активно развивать собственные кредитные программы для ведения предпринимательской деятельности. В частности это кредиты на приобретение производственного или медицинского оборудования, спецтехники, коммерческого транспорта и т.п.
Эксперт считает, что в 2024 году при благоприятных экономических условиях (например, при дальнейшем снижении учетной ставки до 14-12%) ставки по кредитам для МСБ могут сократиться на 2-3% – до 15-17% годовых, что существенно повлияет на популярность таких кредитов у предпринимателей.
Ожидается, что наиболее популярными будут кредиты до 2-3 млн грн сроком до 5 лет с ежемесячным погашением. При этом активный спрос сосредоточится на приобретении коммерческого транспорта, сельхозтехник, профессионального стоматологического оборудования.
"Очень часто банки получают запрос бизнеса на целевое кредитование. Банк как посредник и будущий финансовый гарант напрямую налаживает контакты с производителями и поставщиками востребованных средств для бизнеса. Ведь производители заинтересованы в стабильном росте спроса, покупатели – в оформлении кредитов на выгодных партнерских условиях. Соответственно, банки имеют стимул для дальнейшего развития и совершенствования кредитования. Именно поэтому главной задачей банков в 2024 году станет создание максимально благоприятных и выгодных условий для участников этой кредитной цепочки, - подытожила Шульга.
Как сообщал OBOZ.UA, а 2023 году по льготной ипотечной программе єОселя было выдано кредитов на сумму в 8,85 млрд грн. Это всего на 0,06 млрд грн меньше, чем рекордная сумма ипотек. Активнее всего украинцы пользовались льготной ипотекой в столичном регионе.
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