Банки не стали "держать" доллар: сколько теперь стоит наличная валюта в Украине

В Украине повышается курс доллара, та же тенденция затронула евро. Так, 26 июня средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,5/ 40,95 (покупка/продажа) – на 5-10 копеек дороже, чем накануне. Евровалюту предлагают в среднем по 43,45/44,1 грн, что также дороже на 5-10 коп, чем во вчерашних расценках.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Впрочем, в недельном разрезе банковский курс доллара практически не изменился.

Небанковские обменники при этом предлагают валюту со значительно большим разрывом между курсами покупки и продажи – доллар в среднем по 40,26/41,03 грн, а евро – по 43,5/44,26 грн.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 26 июня, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,65 грн. Это:

на 10 коп. выше, чем было во вторник, 25 июня;

также на 10 коп. выше, чем неделю назад;

всего на 4 коп. ниже исторического рекорда (40,69 грн/долл., был установлен 14 июня).

Официальная стоимость евро установилась на уровне 43,55 грн. Это на 3 копейки дороже, чем днем ранее.

Курс доллара и курс евро в крупнейших банках 26 июня

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,8-41 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,9-40,5 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,3/40,9 43,1/44,1 Ощадбанк 40,5/40,98 43,35/44,15 ПУМБ 40,5/40,99 43,6/44,2 Сенс Банк 40,5/40,95 43,45/44,05 Универсал Банк 39,9/41 42,45/43,95 Райффайзен Банк 40,4/40,8 43/43,8 Укргазбанк 40,5/40,85 43,4/44

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке, но даже ниже в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 26 июня предлагают по цене 40,78/40,88 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 43,86/44,05 грн.

Что происходит с курсом доллара: стоит ли покупать валюту

В краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара, прогнозирует руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет.

Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса, отметил специалист. По его словам, проведение Нацбанком "умеренной, контролируемой девальвации гривни" – т.е., отказ от фиксированного курса – стало одним из самых больших достижений Нацбанка.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – рассказал Ваврищук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!