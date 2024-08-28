Банки начали по-новому штрафовать украинцев: за что могут забрать до 20%

В Украине банки начали постепенно вводить новые виды финансовых наказаний в отношении нарушителей правил финансового мониторинга. Речь идет о "штрафе" до 20% от суммы на счете (некоторые банки называют это вознаграждением или комиссией).

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Как сообщается в публикации "Минфина", банки держат особенности финансового мониторинга в секрете (кроме разработанных и утвержденных Нацбанком правил, а также требований закона также каждый банк разрабатывает индивидуальные инструкции), чтобы под них не начали подстраиваться.

"В рамках финансового мониторинга банки научились мгновенно блокировать подозрительные операции и счета. А дальше действуют по стандартной процедуре: после блокировки у владельца счета запрашивают информацию о природе транзакций, а также происхождение средств", – говорится в публикации.

Если преступление не обнаружено, однако банк считает деятельность клиента подозрительным или рисковым, счет клиента закроют, а средства перечислят на счет человека в других банках или выдадут наличными через кассу.

"Вот в этот момент – выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга – банки начали недавно применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% от суммы", – пишет "Минфин".

Как поясняет финансовый аналитик Василий Невмержицкий, правила применения заградительных тарифов подробно прописываются в базовом клиентском соглашении, равно как и обязанности клиента по предоставлению банка подтверждающих документов по разным видам операций: например, договоры, акты выполненных работ, таможенные декларации и многое другое когда мы говорим о бизнесе.

"Если что-то из этого нарушается, например, своевременное предоставление нужной документации, то финучреждение имеет право применить заградительный тариф, и его размер может достигать почти 20%", – отметил в разговоре с Минфином Невмержицкий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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