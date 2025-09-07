Украинцы могут потерять свои деньги, если не обратятся в банк: что нужно знать

Рынок банковских услуг в Украине меняется, и теперь клиентам придется подтверждать свою активность, чтобы не потерять деньги. В то же время всем владельцам "забытых" счетов в Ощадбанке нужно действовать срочно — иначе после 30 сентября банк переведет их сбережения в "недвижимые вклады" с комиссиями.

Об этом говорится на сайте банка. Речь идет не только о возможных ограничениях доступа к счету, но и о применении дополнительных комиссий, которые могут значительно уменьшить остатки на карточках и депозитах.

Банк обязал лично явиться в отделения тех клиентов, которые в течение трех последних лет и более не совершали никаких операций по счету. Это касается как владельцев обычных платежных карт, так и тех, кто имеет депозитные вклады.

Под "операциями" подразумевается любая активность: снятие наличных, безналичные переводы, пополнение счетов или оплата покупок. Если же счет оставался "мертвым", его владельцу нужно пройти повторную идентификацию и подтвердить свое право на средства. Клиентам необходимо лично прийти в отделение банка с двумя документами:

паспортом гражданина Украины;

идентификационным кодом (ИНН).

В банке объясняют, что эта процедура является обязательной для актуализации персональных данных. Она имеет целью защитить клиентов от мошенничества и подтвердить, что именно они являются настоящими владельцами счетов.

Если клиент не обратится в Ощадбанк до 30 сентября 2025 года, его средства автоматически переведут в категорию "недвижимых вкладов". Это означает:

на счет начнут действовать специальные комиссии за обслуживание;

банк сможет списывать определенные суммы в соответствии с тарифами;

восстановить полноценный доступ к средствам станет сложнее и дороже.

Отдельно уточняется, что комиссия не распространяется на арестованные вклады и на те, которые выплачиваются в рамках наследства. Такие действия банка связаны с необходимостью поддерживать актуальность данных клиентов, а также предотвращать случаи, когда "забытые" счета становятся объектом злоупотреблений или мошеннических схем. В то же время это часть внутренней политики банковского сектора, которая соответствует требованиям финансового мониторинга и законодательства.

