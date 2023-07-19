Банки изменят правила для всех украинцев через несколько недель: у кого больше не получится пополнить карту и за что потребуют справку

В Украине с августа "анонимно" пополнить чужой или даже свой банковский счет будет невозможно. Банковская система борется с серыми доходами, грязной наличкой, и с каждым годом требования к клиентам ужесточаются. О том, о каких правилах стоит знать каждому украинцу и что изменится, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Пока в ОП только говорят о борьбе с наличкой, банки уже этим занимаются

"Для всех операций в терминале, кроме пополнения мобильного из экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, потребуется авторизация клиента с 1 августа", – рассказали OBOZREVATEL в ПриватБанке.

Сейчас пополнить свою или чужую карту наличкой можно без какой-либо авторизации. Правда, действует ограничение в размере 5 тыс. грн (его ввели еще в 2020-м). Теперь же, с августа, украинцы вообще не смогут без авторизации проводить платежи.

В Monobank говорят, что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и Универсал Банка. При этом до августа все еще есть возможность без авторизации пополнить карту на 5 тыс. грн (не может быть больше 4 транзакций в сутки) в City24 и на такую же сумму в EasyPay.

"Без авторизации – 5000 грн в сутки, через NFC/Дія – 29 999 грн в сутки", – пояснили в Monobank. Таким образом, уже с 1 августа вам придется либо проходить авторизацию в Дії, либо, если пополняете в терминале своего банка, использовать свою карту, финансовый номер телефона.

Всего за несколько лет украинские банки сделали огромный шаг на пути к избавлению от налички. Если раньше с помощью терминала и зачисления на счет можно было спокойно переводить почти любые суммы, то сейчас наличка создает проблемы. Перевести ее без идентификации себя будет невозможно.

При этом в банках отмечают: последнее время никаких обновлений в работах терминалов не было. По закону банк сам может определять максимальную сумму пополнения карты наличкой, однако при этом она не может превышать 400 тыс. грн (иначе необходимо предоставлять документы, подтверждающие легальное происхождение средств). Украинские банки в большинстве устанавливают ограничения на уровне от 30 тыс. до 150 тыс. грн.

А вот требования проверять (верифицировать) своих клиентов установил Нацбанк. "Для верификации достаточно считывания номера карты (через NFC или с магнитной полосы). Если карта физически не контактирует с терминалом, банк может использовать для верификации клиента (а также для аутентификации перед началом сеанса обслуживания) ввод пин-кода, использование ОТР (одноразовый пароль. – Ред.), считывание QR-кода мобильным приложением банка и т. д", – поясняют в НБУ.

Пока замглавы Офиса президента Ростислав Шурма только озвучивает идеи об отказе от налички, украинские банки создают условия, при которых ее использование уже сейчас создает сложности.

Банки ограничивают снятие налички даже с собственного счета

"У меня было такое, что после снятия налички с собственного депозита в ПриватБанке пришло сообщение, что я уже лимит на снятие наличных денег исчерпал", – жалуется OBOZREVATEL житель Днепра Кирилл. Депозит он пополнял с зарплатной карты в течение нескольких лет.

После обращения в "Приват" проблему удалось решить. "Снял нужную сумму за несколько дней", – поясняет Кирилл. Так, в банке действует ограничение: за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн, а за границей – эквивалент 50 тыс. грн.

Ограничения ввели в том числе и для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов. В то же время, если вы переведете деньги с одного своего счета на другой, такие проблемы не возникнут. В этом случае можно столкнуться только с проблемами, которые возникают в результате финансового мониторинга.

Что обязательно должны проверять:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.

"Признаки связанности операций банк/учреждение определяет самостоятельно во внутренних документах по вопросам УИК/ФТ (п.10 приложения 16 к Положению № 65, п. 10 приложения 15 к Положению № 107). Примерами таких признаков могут быть: осуществление переводов одним или несколькими разными клиентами в один день/в течение определенного периода со схожими суммами, именами отправителя/получателя, тестовыми вопросами, текстами бесплатных сообщений и странами (территориями) получателей", – говорится в разъяснении НБУ.

Василий Невмержицкий, финансовый эксперт, советует украинцам: в первую очередь нужно осознанно подходить к решению открыть счет в банке. На каждого клиента у банка есть анкета (ее заполняют при открытии счета). В этой анкете есть информация и о фактическом доходе, и о дополнительных источниках дохода, и о том, какую сумму вы планируете получать на карту. Банк должен понимать, какие операции и зачем вы проводите. И если вы не пытаетесь использовать счет для дохода, который скрываете от налоговой, проблем, скорее всего, не возникнет.