Банки из Турции массово закрывают счета российских компаний: озвучена причина

Турецкие банки закрывают счета российским компаниям. Также финансовые учреждения повысили требования к россиянам, желающим открыть счет в Турции.

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Причина – опасения вторичных санкций. Об этом информируют в российских СМИ.

До декабря 2023-го в Турции были два "всеядных" и два "полувсеядных" банка, работавших с россиянами. Первые два закрыли счета значительной части юрлиц после того, как им пригрозили внесением в список санкций.

Остальные тоже начали закрывать счета россиянам, особенно тем, кто открыл их после начала полномасштабной войны в Украине.

Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов "с российскими корнями", сообщил финансовый консультант Искандер Миргалимов. "Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет", – сказал он. По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех, кто использовал Турцию в качестве транзитной юрисдикции для расчетов и поставок.

Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил, что турецкие банки закрывают счета российским компаниям начиная с 2022 года, но сейчас процесс усилился. Источник подчеркнул, что ранее банки закрывали счета попавшим под санкции сейчас — и другим организациям.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Британии якобы задержан бывший "губернатор" захваченный российскими войсками Севастополя в Крыму Дмитрий Овсянников за уклонение от санкций. Его разоблачило Национальное агентство по борьбе с преступностью.

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