Банки и обменники за выходные переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта
Курс доллара в Украине официально обновил новый максимум, но в банках и обменниках рекордов не наблюдается. Так, 3 июня в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,5/41,1 грн. За выходные доллар подорожал на 5 копеек в продаже, но не изменил курс в покупке. Значения далеки от пиков 2022 года, когда цена на наличный доллар достигала и 43 грн.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,69/41,1 грн (покупка/продажа).
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня рассчитал официальную стоимость доллара на новом рекордном уровне 40,54 грн. Как объяснял глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, такой подход уменьшает разрыв между официальным и "уличным" курсами доллара.
"Такой наличный курс у нас был еще в июле 2022 года. Прошло почти два года войны, а ситуация на наличном валютном рынке едва изменилась", – отметил нардеп.
В целом колебания гривни "по НБУ" не такие значительные, как может показаться. С начала 2024 года гривня девальвировала примерно на 6%. При этом правительство при расчетах госбюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).
Курс валют сегодня: где выгоднее покупать и продавать доллары
В крупнейших коммерческих банках Украины 3 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,99-41,15 грн. Покупают доллар по 40,05-40,55 грн.
Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 3 июня предлагают по цене 41/41,1 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в Украине: прогноз на июнь
Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость американской валюты пока будет находиться в пределах 40-41 грн. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.
При этом банкир подчеркнул: несмотря на то, что ежедневные курсовые изменения будут достаточно заметны, в недельном разрезе они не будут критическими. Более того, эти изменения не станут и испытанием для рынка.
"Рынок будет находиться в режиме управляемой гибкости, суть которого состоит в сменности курсов в зависимости от спроса и предложения. Однако регулятор имеет рычаги влияния на рынок через валютные интервенции, поэтому в любой момент может вмешаться, например, увеличив объем валютных вливаний", – резюмировал Лесовой.
Как сообщал OBOZ.UA, финансовый эксперт Сергей Фурса ранее отмечал: преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.
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