Банки и обменники за выходные переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Курс доллара в Украине официально обновил новый максимум, но в банках и обменниках рекордов не наблюдается. Так, 3 июня в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 40,5/41,1 грн. За выходные доллар подорожал на 5 копеек в продаже, но не изменил курс в покупке. Значения далеки от пиков 2022 года, когда цена на наличный доллар достигала и 43 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 40,69/41,1 грн (покупка/продажа).

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня рассчитал официальную стоимость доллара на новом рекордном уровне 40,54 грн. Как объяснял глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, такой подход уменьшает разрыв между официальным и "уличным" курсами доллара.

"Такой наличный курс у нас был еще в июле 2022 года. Прошло почти два года войны, а ситуация на наличном валютном рынке едва изменилась", – отметил нардеп.

В целом колебания гривни "по НБУ" не такие значительные, как может показаться. С начала 2024 года гривня девальвировала примерно на 6%. При этом правительство при расчетах госбюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

Курс валют сегодня: где выгоднее покупать и продавать доллары

В крупнейших коммерческих банках Украины 3 июня курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,99-41,15 грн. Покупают доллар по 40,05-40,55 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 40,5 41,1 Ощадбанк 40,5 41,1 ПУМБ 40,5 40,99 Сенс Банк 40,55 41,1 Укрсиббанк 40,4 41,1 Универсал Банк 40,05 41,15 Укрэксимбанк 40,45 41,05 Креди Агриколь 40,4 41,05

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости доллара в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке. Так, американскую валюту "с рук" 3 июня предлагают по цене 41/41,1 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: прогноз на июнь

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, стоимость американской валюты пока будет находиться в пределах 40-41 грн. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

При этом банкир подчеркнул: несмотря на то, что ежедневные курсовые изменения будут достаточно заметны, в недельном разрезе они не будут критическими. Более того, эти изменения не станут и испытанием для рынка.

"Рынок будет находиться в режиме управляемой гибкости, суть которого состоит в сменности курсов в зависимости от спроса и предложения. Однако регулятор имеет рычаги влияния на рынок через валютные интервенции, поэтому в любой момент может вмешаться, например, увеличив объем валютных вливаний", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, финансовый эксперт Сергей Фурса ранее отмечал: преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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