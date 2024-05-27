Банки и обменники за выходные переписали курс доллара: какие теперь цены на валюту

Курс доллара в Украине официально вышел на новый максимум, однако в банках и обменниках рекордов не наблюдается. Так, утром 27 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 39,9/40,45 грн. Это на 10-20 копеек дороже, чем было до выходных.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,30/40,17 грн (покупка/продажа). В покупке это на 23 копейки дороже, чем в пятницу, а в продаже доллар стал дороже на 25 копеек.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,12 грн. Это новый исторический рекорд.

Впрочем, наличный курс уже превышал такие значения, да и колебания гривни "по НБУ" на самом деле не такие значительные, как может показаться. "Такой наличный курс у нас был еще в июле 2022 года. Прошло почти два года войны, а ситуация на наличном валютном рынке едва изменилась. Хотя позитив, конечно, есть: спред (разница. – Ред.) между официальным и "уличным" курсом существенно снизился", – прокомментировал ситуацию глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он подсчитал, что с начала года гривня девальвировала на 5,3%. При этом правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

Курс доллара в банках: где покупать и продавать валюту

В крупнейших коммерческих банках 27 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,39-40,55 грн. Покупают доллар по 39,4-40,05 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,8 40,4 Ощадбанк 39,95 40,45 ПУМБ 39,9 40,4 Сенс Банк 40,05 40,55 Укрсиббанк 39,85 40,5 Универсал Банк 39,4 40,5 Райффайзен Банк 39,8 40,39

Важно: курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 27 мая предлагают по цене 40,43/40,55 грн (покупка/продажа).

Курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

По прогнозам банковского сектора, период 27 по 31 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, курсовые колебания в некоторой степени могут беспокоить граждан, однако на самом деле ситуация с курсом остается контролируемой.

"До конца мая ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой. Любые изменения легко просчитываются в соответствии с нисходящим или восходящим трендом, которые также взаимозаменяемы и не продолжаются дольше 4 дней подряд", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк будет держать курс гривни в диапазоне 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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