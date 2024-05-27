Банки и обменники за выходные переписали курс доллара: какие теперь цены на валюту
Курс доллара в Украине официально вышел на новый максимум, однако в банках и обменниках рекордов не наблюдается. Так, утром 27 мая в коммерческих банках стоимость наличного доллара установилась на уровне 39,9/40,45 грн. Это на 10-20 копеек дороже, чем было до выходных.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,30/40,17 грн (покупка/продажа). В покупке это на 23 копейки дороже, чем в пятницу, а в продаже доллар стал дороже на 25 копеек.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 40,12 грн. Это новый исторический рекорд.
Впрочем, наличный курс уже превышал такие значения, да и колебания гривни "по НБУ" на самом деле не такие значительные, как может показаться. "Такой наличный курс у нас был еще в июле 2022 года. Прошло почти два года войны, а ситуация на наличном валютном рынке едва изменилась. Хотя позитив, конечно, есть: спред (разница. – Ред.) между официальным и "уличным" курсом существенно снизился", – прокомментировал ситуацию глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Он подсчитал, что с начала года гривня девальвировала на 5,3%. При этом правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).
Курс доллара в банках: где покупать и продавать валюту
В крупнейших коммерческих банках 27 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 40,39-40,55 грн. Покупают доллар по 39,4-40,05 грн.
Важно: курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – иногда там взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 27 мая предлагают по цене 40,43/40,55 грн (покупка/продажа).
Курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни
По прогнозам банковского сектора, период 27 по 31 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, курсовые колебания в некоторой степени могут беспокоить граждан, однако на самом деле ситуация с курсом остается контролируемой.
"До конца мая ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой. Любые изменения легко просчитываются в соответствии с нисходящим или восходящим трендом, которые также взаимозаменяемы и не продолжаются дольше 4 дней подряд", – рассказал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк будет держать курс гривни в диапазоне 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.
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