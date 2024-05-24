Такого еще не было: официальный курс доллара пробил важную отметку и установил исторический рекорд

НБУ обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда – пробив отметку в 40 грн/доллар. На 27 мая курс рассчитан на уровне 40,12 грн, что сразу на 20 коп. превышает текущий – тоже рекордный. Который, кстати, будет действовать и на выходных. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь его действия были ожидаемы, а прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. Котрый обновляет исторический рекорд американской валюты уже четвертый день подряд.

Впрочем, из-за этого также не стоит переживать, ведь подобное случалось и ранее. И после этого курс откатывался на более низкие позиции. К примеру, после обновления рекорда в конце апреля до уровня 39,79 грн уже в начале мая официальный курс составлял 39,3 грн/доллар.

Причин для паники нет

В то же время, преодоление официальным долларом планки в 40 грн было ожидаемым. Более того, в экспертной среде не исключают, что курс может дорасти до 41 грн/доллар – однако уверяют: в НБУ знают, что делают.

Так, финансовый эксперт Сергей Фурса в интервью OBOZ.UA ранее отметил: Нацбанк сейчас полностью контролирует курсовую ситуацию. Параллельно:

пытаясь приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, "что де-факто меньше 1%";

"постепенно приводя курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар".

Что говорят в НБУ

В самом же регуляторе отмечают: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркивается, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается. Так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал ранее зампредседателя НБУ Сергей Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь ,глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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