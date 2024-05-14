Банки и обменники выставили новый курс доллара: "расценки" на валюту изменились

Курс доллара в Украине продолжил умеренно расти в банках и более заметными темпами в обменниках. Так, утром 14 мая в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,5/40 грн. Это на 2 копейки дороже в покупке, чем накануне. За неделю "банковский" доллар подорожал 20-35 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,70/40,23 грн (покупка/продажа). В покупке это на 27 коп. дороже, чем днем ранее, в продаже курс вырос на 20 коп. Зато по курсу Нацбанка гривня укрепилась.

Курс евро в банках подрос. На наличном рынке евро покупают за 42,5 грн, а продают за 43,15 грн, что на 5 копеек дороже в покупке, чем в понедельник, 13 мая.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,62 грн. Это:

на 10 коп. дешевле, чем было в понедельник, 13 мая;

на 26 коп. выше, чем неделей ранее;

на 17 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).

Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,75 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс евро на 6 копеек, таким образом стоимость евровалюты немного опустилась после исторического рекорда.

Где покупать и продавать доллар: цены в банках

В крупнейших коммерческих банках 14 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,9-40,1 грн. Покупают доллар по 38,9-39,6 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 39,4 40 Ощадбанк 39,5 40,05 ПУМБ 39,5 39,99 Сенс Банк 39,6 40,1 Укрэксимбанк 39,4 40 Универсал Банк 38,9 40 OTP Bank 39,4 39,9 Креди Агриколь 39,45 39,98

Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, и продаже. Так, американскую валюту "с рук" 14 мая предлагают по цене 39,95/40,05 грн (покупка/продажа).

Курс доллара в Украине: чего ожидать

В банковском секторе считают, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.

"Лично мое мнение: я вижу курс (в июне. – Ред.) в районе 40 грн/доллар, 40,5 грн/доллар, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, это скорректируется до 39,5 грн/доллар", – сказал начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине часть купюр банки и обменники не могут принимать для обмена. Вместо этого такие доллары могут принять на инкассо: такую услугу оказывают не все банки, при этом купюры примут с оплатой комиссии.

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