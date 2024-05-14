Банки и обменники выставили новый курс доллара: "расценки" на валюту изменились
Курс доллара в Украине продолжил умеренно расти в банках и более заметными темпами в обменниках. Так, утром 14 мая в банках стоимость наличного доллара установилась в диапазоне 39,5/40 грн. Это на 2 копейки дороже в покупке, чем накануне. За неделю "банковский" доллар подорожал 20-35 копеек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают доллар в среднем по 39,70/40,23 грн (покупка/продажа). В покупке это на 27 коп. дороже, чем днем ранее, в продаже курс вырос на 20 коп. Зато по курсу Нацбанка гривня укрепилась.
Курс евро в банках подрос. На наличном рынке евро покупают за 42,5 грн, а продают за 43,15 грн, что на 5 копеек дороже в покупке, чем в понедельник, 13 мая.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,62 грн. Это:
- на 10 коп. дешевле, чем было в понедельник, 13 мая;
- на 26 коп. выше, чем неделей ранее;
- на 17 коп. ниже исторического рекорда (39,79 грн/долл., был установлен 22 апреля 2024 года).
Курс евро "по НБУ" установлен на уровне 42,75 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс евро на 6 копеек, таким образом стоимость евровалюты немного опустилась после исторического рекорда.
Где покупать и продавать доллар: цены в банках
В крупнейших коммерческих банках 14 мая курс доллара в продаже установился в диапазоне 39,9-40,1 грн. Покупают доллар по 38,9-39,6 грн.
Курсы в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости валюты в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс доллара можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара оказался выше банковского и в покупке, и продаже. Так, американскую валюту "с рук" 14 мая предлагают по цене 39,95/40,05 грн (покупка/продажа).
Курс доллара в Украине: чего ожидать
В банковском секторе считают, что официальный курс доллара может пробить отметку в 40 грн и установиться на уровне 40-40,5 грн/доллар. Причем произойти это может уже летом.
Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Поэтому "зазор" еще есть.
"Лично мое мнение: я вижу курс (в июне. – Ред.) в районе 40 грн/доллар, 40,5 грн/доллар, возможно. Но думаю, что со временем, как начнется сезон уборки урожая, вывоз урожая, это скорректируется до 39,5 грн/доллар", – сказал начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине часть купюр банки и обменники не могут принимать для обмена. Вместо этого такие доллары могут принять на инкассо: такую услугу оказывают не все банки, при этом купюры примут с оплатой комиссии.
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