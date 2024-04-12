Банки и обменники существенно переписали цены на доллар: курс валют
Курс доллара в Украине продолжает расти. Утром в пятницу, 12 апреля, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 38,99/39,58 грн (покупка/продажа). В покупке это сразу на 80 копеек дороже, чем сутками ранее, курс в продаже повысился на 20 копеек.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. При этом в банках стоимость наличного доллара выросла не так существенно – на 10 копеек в покупке и 15 в продаже, до 39/39,5 грн.
Банковский курс евро в то же время снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. На наличном рынке евро покупают за 42,1 грн, а продают за 42,8 грн.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,17 грн. Это:
- на 15 копеек больше, чем было в четверг, 11 апреля;
- на 17 копеек дороже, чем неделю назад;
- на 17 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 12 апреля предлагают по цене 39,43/39,54 грн (покупка/продажа), что на 2-3 копейки дороже, чем днем ранее.
В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,45-39,6 грн. Покупают доллар по 38,55-39,1 грн.
Курс в таблице может отличаться от курса в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в кол-центр интересующего банка.
Курс доллара в Украине изменится: чего ждать
В Украине ожидается существенный рост курса наличного доллара – правда, только в продаже. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на следующей неделе – с 15 по 21 апреля – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн.
Тем не менее, рост стоимости доллара не говорит о дестабилизации валютного рынка, отмечает банкир. "В течение 14-21 апреля валютный рынок в основных структурных показателях останется весьма прогнозируемым и стабильным. Ведь ежедневные изменения не будут грозить ни бесконтрольным падением, ни заоблачным ростом курсов валют. ... Несмотря на довольно частые валютные изменения, их можно сравнить с покачиванием занавески. Рынку не угрожает ураган", – отметил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут "отказаться" от доллара и начать рассчитывать курс гривни по евро. Однако этого не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году, говорят аналитики.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!