Банки и обменники существенно переписали цены на доллар: курс валют

Курс доллара в Украине продолжает расти. Утром в пятницу, 12 апреля, небанковские обменники предлагают доллар в среднем по 38,99/39,58 грн (покупка/продажа). В покупке это сразу на 80 копеек дороже, чем сутками ранее, курс в продаже повысился на 20 копеек.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга. При этом в банках стоимость наличного доллара выросла не так существенно – на 10 копеек в покупке и 15 в продаже, до 39/39,5 грн.

Банковский курс евро в то же время снизился на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. На наличном рынке евро покупают за 42,1 грн, а продают за 42,8 грн.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля рассчитал официальную стоимость доллара на уровне 39,17 грн. Это:

на 15 копеек больше, чем было в четверг, 11 апреля;

на 17 копеек дороже, чем неделю назад;

на 17 копеек ниже исторического рекорда (39,34 грн/долл., был установлен 27 марта 2024 года).

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, курс доллара традиционно держится заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так, американскую валюту "с рук" 12 апреля предлагают по цене 39,43/39,54 грн (покупка/продажа), что на 2-3 копейки дороже, чем днем ранее.

В крупнейших коммерческих банках курс доллара в продаже колеблется в диапазоне 39,45-39,6 грн. Покупают доллар по 38,55-39,1 грн.

Банк Курс покупки доллара, грн Курс продажи доллара, грн ПриватБанк 38,9 39,5 Ощадбанк 39,1 39,6 Универсал Банк 38,35 39,45 ПУМБ 39 39,5 Сенс Банк 39,1 39,55 Укрсиббанк 38,9 39,5 Креди Агриколь Банк 39 39,55 Укрэксимбанк 39 39,6

Курс в таблице может отличаться от курса в кассах – финучреждения иногда снимают дополнительные комиссии. Узнать точный курс доллара можно, обратившись в кол-центр интересующего банка.

Курс доллара в Украине изменится: чего ждать

В Украине ожидается существенный рост курса наличного доллара – правда, только в продаже. По прогнозу начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, на следующей неделе – с 15 по 21 апреля – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-40 грн.

Тем не менее, рост стоимости доллара не говорит о дестабилизации валютного рынка, отмечает банкир. "В течение 14-21 апреля валютный рынок в основных структурных показателях останется весьма прогнозируемым и стабильным. Ведь ежедневные изменения не будут грозить ни бесконтрольным падением, ни заоблачным ростом курсов валют. ... Несмотря на довольно частые валютные изменения, их можно сравнить с покачиванием занавески. Рынку не угрожает ураган", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине могут "отказаться" от доллара и начать рассчитывать курс гривни по евро. Однако этого не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году, говорят аналитики.

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