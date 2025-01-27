Банки и обменники обновили курс доллара в Украине: сколько стоит валюта

Банки в Украине после выходных немного снизили наличный курс доллара к гривне. Так, днем в понедельник, 27 января, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,8/42,33 грн (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке по сравнению с пятницей составило 5 коп., в продаже – 7 коп.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках доллар тоже дешевеет. Средний курс установился на уровне 41,76/42,17 грн/долл., что ниже пятничных показателей на 4-7 коп.

За неделю доллар упал в цене еще более заметно. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 20-27 коп.

В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) установил на 27 января официальную стоимость доллара США на уровне 41,93 грн. Это:

на 5 коп. ниже курса, который действовал на выходных 25-26 января;

на 20 коп. выше курса, установленного неделю назад;

на 35 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара все еще заметно выше банковского при покупке, но немного ниже при продаже. 27 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,2/42,23 грн (покупка/продажа).

Сколько стоит доллар в банках: где выгоднее покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины 27 января продают доллар по ценам в диапазоне 42,17-42,4 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,25-41,85 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,6 42,2 Ощадбанк 41,75 42,3 ПУМБ 41,8 42,4 Сенс Банк 41,85 42,25 Универсал Банк 41,25 42,25 Райффайзен Банк 41,7 42,17 Укргазбанк 41,8 42,3 Креди Агриколь 41,75 42,29 Укрэксимбанк 41,7 42,3 Укрсиббанк 41,7 42,35

Следует понимать, что эти справочные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там ведь могут выставлять дополнительную комиссию.

Курс доллара в Украине: чего ждать в ближайшие дни

По прогнозу банковского сектора, в течение этой недели (27 января – 2 февраля) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах 42,3-42,85 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже, но без выхода за рамки привычных колебаний на валютном рынке.

Аналогичные процессы ожидаются и в банках. Курс в них может выйти на тот же коридор, что и в обменниках, – 42,2-43,2 грн, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

"Вряд ли в последние дни января на валютном рынке произойдет что-то неожиданное. Месяц был достаточно интенсивным, однако похоже, что пик активности пойдет на убыль. Это может проявиться в понижении спроса на валюту и соответственно с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.

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