Банки и обменники обновили курс доллара в Украине: сколько стоит валюта
Банки в Украине после выходных немного снизили наличный курс доллара к гривне. Так, днем в понедельник, 27 января, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,8/42,33 грн (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке по сравнению с пятницей составило 5 коп., в продаже – 7 коп.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках доллар тоже дешевеет. Средний курс установился на уровне 41,76/42,17 грн/долл., что ниже пятничных показателей на 4-7 коп.
За неделю доллар упал в цене еще более заметно. Так, за последние семь дней банковская стоимость американской валюты снизилась на 20-27 коп.
В свою очередь, Национальный банк Украины (НБУ) установил на 27 января официальную стоимость доллара США на уровне 41,93 грн. Это:
- на 5 коп. ниже курса, который действовал на выходных 25-26 января;
- на 20 коп. выше курса, установленного неделю назад;
- на 35 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке, т.е. когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты, курс доллара все еще заметно выше банковского при покупке, но немного ниже при продаже. 27 января среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 42,2/42,23 грн (покупка/продажа).
Сколько стоит доллар в банках: где выгоднее покупать и продавать валюту
Крупные коммерческие банки Украины 27 января продают доллар по ценам в диапазоне 42,17-42,4 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 41,25-41,85 грн.
Следует понимать, что эти справочные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там ведь могут выставлять дополнительную комиссию.
Курс доллара в Украине: чего ждать в ближайшие дни
По прогнозу банковского сектора, в течение этой недели (27 января – 2 февраля) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах 42,3-42,85 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже, но без выхода за рамки привычных колебаний на валютном рынке.
Аналогичные процессы ожидаются и в банках. Курс в них может выйти на тот же коридор, что и в обменниках, – 42,2-43,2 грн, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
"Вряд ли в последние дни января на валютном рынке произойдет что-то неожиданное. Месяц был достаточно интенсивным, однако похоже, что пик активности пойдет на убыль. Это может проявиться в понижении спроса на валюту и соответственно с этим уменьшении активности регулятора на межбанке", – отметил банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя.
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