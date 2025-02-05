Банки и обменники готовятся обновить курс доллара: чего ждать в ближайшие дни

В украинских банках и обменниках до конца этой недели (заканчивается 9 февраля) может измениться курса доллара. По прогнозу, стоимость американской валюты может находиться в пределах 42,4-42,8 грн/долл. В то же время 5 января банки торгуют долларом 41,45/42,07 (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Впрочем, даже в случае роста курсовые колебания прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю, что соответствует "штатной" ситуации на валютном рынке. В целом сложная ситуация с существенным падением гривни уже осталась в прошлом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом финансовый аналитик Алексей Козырев предоставил более сдержанный прогноз до конца недели. По его словам, стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,5-42,2 грн.

"Ситуация на валютном рынке после всплеска в начале года постепенно успокоилась, а курсовые колебания теперь не вызывают ажиотажных порывов покупателей. Да и колебания курсов на межбанке и наличном рынке достаточно умерены", – также объяснил Лесовой.

По его словам, в начале февраля наличный рынок будет традиционно корректировать свои курсы в соответствии с изменениями на межбанке. А межкурсовая разница не превысит 40-50 коп. и даже может сократиться до 30 коп., считает Лесовой.

В то же время банкир предупреждает, что сейчас трудно просчитать все возможные факторы, которые могут потенциально повлиять на курсовые показатели. Впрочем, он уверен: до конца недели ситуация на валютном рынке не выйдет из-под контроля и останется прогнозированной.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля наличный доллар в Украине немного подешевел после заметного роста. Днем ранее фиксировалось суточное подорожание сразу на 60 коп., поэтому отыграть его гривне пока не удалось.

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