Цены на доллар в Украине изменились: курс валют в банках и обменниках

Наличный доллар в Украине немного подешевел после заметного роста. Так, в среду, 5 февраля, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,45/42,07 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке составило 5 коп., а в продаже – 3 коп. Днем ранее фиксировалось суточное подорожание сразу на 60 коп., поэтому отыграть его гривне пока не удалось.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках стоимость американской валюты изменилась разнонаправленно. Средний курс в покупке просел на 2 коп., до 41,34 грн/долл., а вот в продаже курс доллара повысился на 4 коп. Впрочем, ситуация в обменниках обычно довольно динамичная, курс еще может заметно измениться в течение дня.

За неделю банковские расценки на доллар все же снизились. Удешевление в покупке составило 35 коп., а в продаже – 23 коп.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 5 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,76 грн. Это:

на 3 коп. ниже курса, который действовал накануне;

курса, который действовал накануне; на 26 коп. ниже курса, установленного неделю назад;

на 52 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).

На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 5 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,85 грн, что на 4 копейки дешевле, чем было накануне. Однако, как и в обменниках, до вечера курс может еще заметно измениться.

Курс доллара в банках Украины: сколько стоит валюта в "Привате", "Ощаде" и других

Крупные коммерческие банки Украины 5 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,9-42,2 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,9-41,6 грн.

Банк Курс доллара в покупке, грн Курс доллара в продаже, грн ПриватБанк 41,35 41,95 Ощадбанк 41,45 41,95 ПУМБ 41,6 42,2 Сенс Банк 41,55 42,05 Универсал Банк 40,9 41,9 Райффайзен Банк 41,5 41,9 Укргазбанк 41,6 42 Креди Агриколь 41,4 41,95 Укрсиббанк 41,45 42,05

Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине. Гривня оказалась в топ-10 недооцененных валют мира.

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