Цены на доллар в Украине изменились: курс валют в банках и обменниках
Наличный доллар в Украине немного подешевел после заметного роста. Так, в среду, 5 февраля, американская валюта в кассах банков стоит в среднем 41,45/42,07 (покупка/продажа). Снижение курса доллара в покупке составило 5 коп., а в продаже – 3 коп. Днем ранее фиксировалось суточное подорожание сразу на 60 коп., поэтому отыграть его гривне пока не удалось.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга. В небанковских обменниках стоимость американской валюты изменилась разнонаправленно. Средний курс в покупке просел на 2 коп., до 41,34 грн/долл., а вот в продаже курс доллара повысился на 4 коп. Впрочем, ситуация в обменниках обычно довольно динамичная, курс еще может заметно измениться в течение дня.
За неделю банковские расценки на доллар все же снизились. Удешевление в покупке составило 35 коп., а в продаже – 23 коп.
В то же время Национальный банк Украины (НБУ) установил на 5 февраля официальную стоимость доллара США на уровне 41,76 грн. Это:
- на 3 коп. ниже курса, который действовал накануне;
- на 26 коп. ниже курса, установленного неделю назад;
- на 52 коп. ниже исторического рекорда (42,28 грн/долл., был установлен 13 января 2025 года).
На черном рынке – когда частные лица предлагают куплю-продажу валюты – курс доллара остался выше банковского в покупке, но ниже в продаже. Так, 5 февраля среднее предложение американской валюты "с рук" составляет 41,85 грн, что на 4 копейки дешевле, чем было накануне. Однако, как и в обменниках, до вечера курс может еще заметно измениться.
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Крупные коммерческие банки Украины 5 февраля продают доллар по ценам в диапазоне 41,9-42,2 грн. Покупать американскую валюту финучреждения готовы по 40,9-41,6 грн.
Обратите внимание: это справочные курсы с официальных сайтов финучреждений. Фактический курс в кассе может отличаться, в том числе банки могут взимать комиссии.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Индекс Биг Мака" показал "реальный" курс доллара в Украине. Гривня оказалась в топ-10 недооцененных валют мира.
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