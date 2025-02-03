Обменники готовятся переписывать курс доллара и евро: украинцам рассказали, чего ждать

В украинских обменниках ожидается изменение курса доллара и евро. До конца текущей недели (заканчивается 9 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,5-42,2 грн, евровалюты – 43,2-44,2 грн. Сегодня, 3 февраля, небанковские пункты покупают валюту в среднем по 41,46 грн, а продают по 41,89 грн. Таким образом, не исключается небольшой рост доллара в покупке и довольно заметное подорожание в продаже.

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При этом евро в обменниках финкомпаний сегодня торгуется по 43,02-43,82 грн, что также свидетельствует о рисках подорожания евровалюты в Украине. Такой прогноз на неделю предоставил финансовый Алексей Козырев.

"Волатильность курса евро как на межбанке, так и на наличном рынке снова будет одной из самых характерных особенностей валютного рынка на этой неделе", – отмечает эксперт. Так, по его словам, котировки доллара на межбанке ожидаются в коридоре 41,5-41,95 грн/долл., а евро будет находиться в диапазоне 42,86-43,96 грн/евро.

На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред (разница между ценами покупки и продажи) на уровне 20-30 коп. По евро спред будет более широким – 20-50 коп.

Курс покупки/проложи наличного доллара в банках ожидается в рамках 41,4-42,3 грн/долл. В обменниках финкомпаний – 41,5-42,2 грн/долл. Курс наличного евро в банках может находиться в пределах 42,8-44,3 грн. В обменниках коридор может быть значительно уже – от 43,2 грн/евро до 44,2 грн/евро.

Курс доллара и евро: что будет влиять на цену валюту в Украине

По словам Козырева украинский валютный рынок на этой неделе будет полностью зависить от двух важных тенденций – поведения пары евро-доллар в мире и внутренней ситуации на валютном рынке Украины. В частности, на курс доллара к евро уже значительно повлияли решения ФРС США и Европейского центробанка. Американский Федрезерв сохранил ключевые ставки, а вот ЕЦБ снизил. В результате разрыв между американскими ставками увеличился, повысил интерес инвесторов именно к американским активам.

Эксперт прогнозирует, что в ближайшие несколько недель ожидаются новые курсовые ралли в паре евро-доллар. Это произойдет на фоне публикации первых официальных показателей экономики США под руководством Дональда Трампа. Впрочем, с 3 по 7 февраля в маре евро-доллар от 1,033 до 1,048 долл./евро.

В то же время внутренняя ситуация в Украине может и в дальнейшем провоцировать рост спроса на гривню. Так, украинским компаниям в первые недели февраля будут необходимы активы именно в национальной валюте – для выплаты зарплат за январь и закупки материалов и сырья на новый период. Правда, граждане все равно пока покупают больше инвалюты, чем сдают.

Кроме того, на межбанке НБУ практически каждый день будет выходить с интервенциями по продаже доллара. Так регулятор будет удерживать курс гривни в приемлемом для себя диапазоне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Нацбанке заявили, что намерены работать над тем, чтобы разница между наличным и официальным курсом доллара не превышала 3%. Главное же задание регулятор видит для себя в обеспечении устойчивости гривни.

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