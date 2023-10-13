Банки и НБУ выставили новый курс доллара: сколько стоит валюта

Курс доллара в Украине 13 октября изменился разнонаправленно. Официальная стоимость американской валюты снова снизилась – до 36,39 грн (на 4 коп.). А вот наличный доллар в банках прибавил 10 коп. в покупке и снизился на 5 коп. в продаже, составив 37,6/38,15 грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) и профильного портала. За неделю, с прошлой пятницы, наличный доллар подешевел на 5-10 коп.

Разные банки выставляют разные цены на валюту. Дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары сегодня продает государственный ПриватБанк (по 37,8 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагают в "Креди Агриколь" (38,5 грн).

Видео дня

Покупают наличные баксы по самой низкой цене ОТП и Универсал Банк (по 37 грн). Выгоднее всего продавать валюту 12 октября в "Креди Агриколь" и ПУМБ (по 37,7 грн за долл.).

На черном рынке доллар стоит заметно дороже. Американскую валюту "с рук" 13 октября предлагают по цене 38/38,15 грн (покупка/продажа).

Прогноз курса доллара: чего ждать украинцам

Банкиры прогнозируют, что в течение следующей недели (до 22 октября) курс наличного доллара в Украине будет находится в устоявшемся коридоре 37,5-38,5 грн. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, отмена финксированного курса Нацбанка так и не стала шоком для рынка.

"В течение двух недель валютный рынок уже живет в новых условиях. Следующая неделя не станет исключением: "свободный" (относительно. – Ред.) курс на межбанке будет диктовать условия для наличного рынка", – отметил банкир. То есть, покуда НБУ сохраняет стабильность на межбанковском валютном рынке, в кассах банков и обменников доллар тоже не будет существенно дорожать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МВФ рассчитал курс доллара в Украине на 5 лет вперед. Однако, эти прогнозы еще могут кардинально измениться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!