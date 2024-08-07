Банки ЕС массово блокируют переводы украинцев: в чем дело

Украинцы массово сталкиваются с блокировкой операций, проводимых через иностранные банки. Преимущественно это жители областей, частично оккупированных Россией, даже из подконтрольных Украине населенных пунктов.

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Об этом говорится в письме Национального банка Украины (НБУ) в банки и банковские ассоциации. В документе говорится, что речь идет о юридических лицах, зарегистрированных на территории Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Впрочем, иностранные банки преимущественно не детализируют основание для блокирования/отказа со ссылкой на требования их внутренней политики и процедур комплаенса. Но это может быть связано с исполнением санкций Европейского Союза, запрещающего обрабатывать транзакции с оккупированных территорий.

В НБУ это объяснили тем, что у иностранных банков нет достоверного источника данных о статусе населенных пунктов на указанных территориях. Поэтому украинским банкам следует дополнительно общаться с ними по этому вопросу.

"По мнению Национального банка, невыполнение платежа может быть связано с санкционными ограничениями (в частности, секторальными санкциями Европейского Союза относительно неподконтрольных Правительству Украины территорий в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областях), а также требованиями международных стандартов и национального законодательства других стран по вопросам финансового мониторинга, управления рисками и т.д. Считаем, что такой де-рискинг со стороны иностранных банков в отношении украинских субъектов хозяйствования необоснован", – говорится в письме НБУ.

В Нацбанке напомнили, что комплаенс-проверку иностранные банки могут сделать на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и частично на официальном веб-сайте Европейской комиссии, где говорится о подконтрольности правительству Украины Запорожья и Херсона. Это должно устранить препятствия при проведении расчетов по внешнеэкономическим договорам.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские пенсионеры на временно оккупированных территориях продолжают получать пенсии даже несмотря на то, что эти территории не контролируются Украиной. Деньги поступают на их банковские счета, поскольку доставка через "Укрпочту" стала невозможной. Для возобновления выплат пенсионеры должны подать онлайн через портал Пенсионного фонда Украины и пройти процедуру установления личности.

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