Банки берут с украинцев по 30% за закрытие счетов: почему приходится платить

В Украине банки имеют право самостоятельно расторгать договор с клиентом и закрывать счет – иногда без предупреждения и без объяснения причин. В таких случаях клиенту приходится еще и заплатить, комиссия за возврат средств может составлять от 10% до 30% от суммы на счету. Такой платеж не является штрафом, а официальной платой за обслуживание при закрытии счета по инициативе банка.

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OBOZ.UA выяснил, сколько придется платить украинцам. Разрыв деловых отношений по инициативе банка разрешен законодательством, это прописано как в Гражданском кодексе Украины (ст. 1060), так и в Законе №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

Также каждый банк имеет собственные правила, которые клиент согласовывает при открытии счета, обычно там прямо указана возможность одностороннего расторжения договора со стороны банка. Национальный банк Украины (НБУ) отмечает, что взыскание денег с клиентов не является штрафом за финмониторинг, и банки не имеют права устанавливать финансовые наказания за несоблюдение его правил. Но при этом комиссия за расторжение договора банком может называться платой за обработку, перевод или вывод средств в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО).

Почему банки расторгают договор

проблемы с финансовым мониторингом;

Чаще всего банк просит пройти идентификацию, подтвердить источник средств, предоставить документы. Если клиент этого не делает, или документы выглядят сомнительно – счет блокируют. Особенно пристально банки относятся к операциям, которые выглядят фиктивными или не соответствуют финансовому профилю клиента.

подозрительные транзакции;

Если банк видит, что движение средств не соответствует ожидаемому доходу, или операции связаны с юрисдикциями, которые считаются "рисковыми", он может прекратить обслуживание. Сюда же относятся случаи, когда деньги просто "прокручиваются" через счет без очевидного экономического смысла.

санкции и репутационные риски;

Если клиент попадает в санкционные списки Украины, ЕС или США, или связан со странами-агрессорами, банк обязан прекратить любое сотрудничество. Здесь действуют четкие требования – банк не имеет выбора, даже если хочет оставить клиента.

политика банка;

Некоторые банки оценивают доходность клиента. Если операции не приносят прибыли банку – например, счет практически не используется, или клиент часто обращается с жалобами банк может решить, что дальнейшее обслуживание нецелесообразно.

нарушение договора.

Речь идет о систематическом нарушении условий обслуживания, злоупотреблении правами, отказе предоставить документы, или даже подозрении в незаконном использовании карты. В таких случаях банк может закрыть счет без длительных объяснений.

Сколько придется заплатить

Некоторые банки прямо указывают в публичных договорах фиксированную комиссию, которая снимается при расторжении договора по инициативе банка. Например:

абанк, Банк Пивденный, Банк Власний Рахунок – 30% от суммы на счету, без ограничения;

– 30% от суммы на счету, без ограничения; izibank – 20%, но не более 10 000 грн;

– 20%, но не более 10 000 грн; Юнекс Банк – 20% от суммы без лимита;

– 20% от суммы без лимита; Банк Восток – 10% без ограничений;

– 10% без ограничений; Банк Альянс – 1,5% + 1000 грн, но не более суммы остатка, если счет не закрыт и есть остаток эта сумма списывается каждый год.

За что вы платите

Формально за "услугу" возврата средств после закрытия счета. Но на практике это выглядит как плата за то, что банк решил прекратить с вами сотрудничество. Согласно позиции НБУ, это не штраф, и не санкция, а просто такая политика расчетно-кассового обслуживания.

Проблема заключается в том, что банки не обязаны разглашать причину разрыва отношений. Признаки подозрительных транзакций остаются внутренней информацией банка. Поэтому клиент, у которого заблокировали счет и списали 30%, часто даже не знает почему именно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, вкладчикам ПАО "АКБ "Капитал" прекратят выплачивать гарантированные суммы. Дело в том, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

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