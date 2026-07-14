Банки активно борются за клиентов с кредитками: что предлагают украинцам Райффайзен Банк, monobank и Идея Банк
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Спрос на кредитные карты в Украине продолжает расти – портфель потребительских кредитов на начало мая 2026 года превысил 324,4 млрд грн, а за первые 4 месяца года вырос почти на 29 млрд грн, или почти на 10%. Банки всн активнее одобряют заявки на потребительские кредиты, упрощают процедуры оформления и развивают цифровые сервисы, конкурируя за клиентов не только размером кредитного лимита, но и скоростью обслуживания и удобством мобильных приложений.
Таким образом, популярные банки, предлагающие оформление кредиток, предоставляют клиентам несколько разные условия. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Конкуренция между банками усиливается
Кредитные карты сегодня предлагают практически все крупные банки Украины. В то же время конкуренция постепенно смещается от борьбы исключительно за самую низкую ставку к развитию цифровых сервисов и улучшению клиентского опыта.
"Конкуренция на рынке кредитных карт усиливается, концентрация карт разных банков на одного клиента увеличивается. Если раньше основными факторами выбора были процентная ставка, размер кредитного лимита и продолжительность льготного периода, то сейчас все большее значение приобретает качество клиентского опыта", – рассказал OBOZ.UA директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.
По его словам, банки активно конкурируют благодаря развитию мобильных приложений, быстрому оформлению продуктов, дистанционному установлению кредитного лимита и персонализированным предложениям. Современные клиенты все чаще ожидают получить доступ к кредитным средствам онлайн и без лишних формальностей.
Украинцы чаще всего используют кредитные карты для покупок в супермаркетах, аптеках, магазинах товаров широкого потребления, а также для оплаты топлива, коммунальных услуг и медицинских расходов, отметил специалист. В последние годы также растет доля онлайн-расчетов через цифровые кошельки и платежные сервисы.
Что предлагают крупнейшие банки
Кредитные карты сегодня предлагают практически все крупные банки Украины. Среди них – А-Банк, Ідея Банк, Райффайзен Банк, ОТП Банк, ПУМБ, monobank и другие финансовые учреждения. В зависимости от банка максимальный кредитный лимит может достигать 500 тыс. грн, а льготный период – от 62 до 100 дней. Например:
- monobank, ОТП Банк и ПУМБ предлагают льготный период до 62 дней;
- кредитная "О.Картка" от Идея Банк – до 92 дней;
- Райффайзен Банк – до 100 дней.
Реальная годовая процентная ставка, минимальный ежемесячный платеж и комиссии за пользование кредитными средствами зависят от условий конкретного продукта. Сравнить основные характеристики можно с помощью таблицы:
*Источник: официальные сайты банков. Информация актуальна по состоянию на 17.06.2026. Условия могут быть изменены, подробные условия по кредитным картам уточняйте непосредственно в банках.
Кроме того, банки конкурируют между собой не только размером кредитного лимита или продолжительностью льготного периода, но и скоростью оформления, цифровыми сервисами и дополнительными возможностями для клиентов. Например, в Идея Банке карту можно оформить онлайн через приложение O.Bank.
При выборе кредитной карты экспертысоветуют обращать внимание не только на продолжительность льготного периода или максимальный кредитный лимит, но и на реальную годовую процентную ставку, размер комиссий, минимальный ежемесячный платеж и условия использования льготного периода. Полную информацию об этих параметрах банки публикуют в документе о существенных характеристиках услуги.
Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины (НБУ) обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. С 28 июня пользователю обязательно нужно подтвердить номер мобильного телефона, то есть пройти верификацию.
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