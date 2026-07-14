Банки активно борются за клиентов с кредитками: что предлагают украинцам Райффайзен Банк, monobank и Идея Банк

Спрос на кредитные карты в Украине продолжает расти – портфель потребительских кредитов на начало мая 2026 года превысил 324,4 млрд грн, а за первые 4 месяца года вырос почти на 29 млрд грн, или почти на 10%. Банки всн активнее одобряют заявки на потребительские кредиты, упрощают процедуры оформления и развивают цифровые сервисы, конкурируя за клиентов не только размером кредитного лимита, но и скоростью обслуживания и удобством мобильных приложений.

Таким образом, популярные банки, предлагающие оформление кредиток, предоставляют клиентам несколько разные условия. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Конкуренция между банками усиливается

Кредитные карты сегодня предлагают практически все крупные банки Украины. В то же время конкуренция постепенно смещается от борьбы исключительно за самую низкую ставку к развитию цифровых сервисов и улучшению клиентского опыта.

"Конкуренция на рынке кредитных карт усиливается, концентрация карт разных банков на одного клиента увеличивается. Если раньше основными факторами выбора были процентная ставка, размер кредитного лимита и продолжительность льготного периода, то сейчас все большее значение приобретает качество клиентского опыта", – рассказал OBOZ.UA директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

По его словам, банки активно конкурируют благодаря развитию мобильных приложений, быстрому оформлению продуктов, дистанционному установлению кредитного лимита и персонализированным предложениям. Современные клиенты все чаще ожидают получить доступ к кредитным средствам онлайн и без лишних формальностей.

Украинцы чаще всего используют кредитные карты для покупок в супермаркетах, аптеках, магазинах товаров широкого потребления, а также для оплаты топлива, коммунальных услуг и медицинских расходов, отметил специалист. В последние годы также растет доля онлайн-расчетов через цифровые кошельки и платежные сервисы.

Что предлагают крупнейшие банки

Кредитные карты сегодня предлагают практически все крупные банки Украины. Среди них – А-Банк, Ідея Банк, Райффайзен Банк, ОТП Банк, ПУМБ, monobank и другие финансовые учреждения. В зависимости от банка максимальный кредитный лимит может достигать 500 тыс. грн, а льготный период – от 62 до 100 дней. Например:

monobank, ОТП Банк и ПУМБ предлагают льготный период до 62 дней;

кредитная "О.Картка" от Идея Банк – до 92 дней;

Райффайзен Банк – до 100 дней.

Реальная годовая процентная ставка, минимальный ежемесячный платеж и комиссии за пользование кредитными средствами зависят от условий конкретного продукта. Сравнить основные характеристики можно с помощью таблицы:

Идея Банк Райффайзен Банк ОТП Банк ПУМБ Monobank А-Банк Кредитный лимит (максимум) 500 тыс. грн 300 тыс. грн 200 тыс. грн 500 тыс. грн 500 тыс. грн 200 тыс. грн Комиссия за снятие кредитных средств 3,99% 4% 0 3,99% 4% 4% Минимальный ежемесячный платеж 3,30% 4% 7% 2,99% 4% 4% Льготный период, до 92 дней 100 дней 62 дня 62 дня 62 дня 62 дня Фактическая ставка, % годовых, от 47,11% 59,90% 79,58% 44,28% 44,73% 49,34%

*Источник: официальные сайты банков. Информация актуальна по состоянию на 17.06.2026. Условия могут быть изменены, подробные условия по кредитным картам уточняйте непосредственно в банках.

Кроме того, банки конкурируют между собой не только размером кредитного лимита или продолжительностью льготного периода, но и скоростью оформления, цифровыми сервисами и дополнительными возможностями для клиентов. Например, в Идея Банке карту можно оформить онлайн через приложение O.Bank.

При выборе кредитной карты экспертысоветуют обращать внимание не только на продолжительность льготного периода или максимальный кредитный лимит, но и на реальную годовую процентную ставку, размер комиссий, минимальный ежемесячный платеж и условия использования льготного периода. Полную информацию об этих параметрах банки публикуют в документе о существенных характеристиках услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк Украины (НБУ) обновил правила внесения наличных на карты или счета через платежные терминалы самообслуживания. С 28 июня пользователю обязательно нужно подтвердить номер мобильного телефона, то есть пройти верификацию.

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