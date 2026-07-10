Получить лимит до 500 тысяч: какие банки предлагают лучшие условия по кредитным картам

Кредитные карты в Украине становятся все более популярными, а банки предлагают быстрое оформление карт с минимальным пакетом документов. Что нужно для получения карты с лимитом, на какую сумму можно рассчитывать без справки о доходах, какова реальная ставка и каковы ключевые правила погашения кредита?

Потребительское кредитование в Украине в 2026 году набирает обороты. По данным денежно-кредитной статистики НБУ, по состоянию на начало мая портфель потребительских кредитов в банках превысил 324,4 млрд грн. К тому же за четыре месяца 2026 года он вырос на 29 млрд грн – таким образом прирост составил почти 10%. В банках прогнозируют дальнейший рост объемов кредитов населению. Результаты опроса об условиях банковского кредитования за I квартал, проведенного Нацбанком, свидетельствуют о том, что банки смягчили кредитные стандарты для потребительских кредитов. "В январе – марте уровень одобрения заявок на кредиты домохозяйствам вырос. Респонденты отметили увеличение сумм и сроков потребительских кредитов", – говорится в результатах опроса. Карты с кредитным лимитом составляют значительную долю портфелей потребительских кредитов банков Украины. Какие банки предлагают сейчас карты с лимитом, как меняются ставки по карточному кредитованию и выгодны ли условия таких кредитов?

Большой выбор: где оформить кредитную карту и какие проценты за пользование лимитом

В настоящее время кредитные карты предлагают почти все банки в Украине, например, предложения по картам с лимитом есть в ПриватБанке, Ощадбанке, А-Банке, Идея Банке, Райффайзен Банке, Универсал Банке (monobank), ОТП Банке, ПУМБ и других финансовых учреждениях.

"Конкуренция на рынке кредитных карт усиливается, концентрация карт разных банков на одного клиента увеличивается. Если раньше основными факторами выбора были процентная ставка, размер кредитного лимита и продолжительность льготного периода, то сейчас все большее значение приобретает качество клиентского опыта", – рассказывает директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

Он отмечает: банки активно конкурируют за счет развития мобильных приложений, скорости оформления продуктов, дистанционного установления кредитного лимита, персонализированных предложений. "Современный клиент ожидает получить доступ к кредитному продукту как можно быстрее и удобнее, без лишних формальностей", – подчеркивает эксперт.

Условия использования кредитных карт в банках*

Идея Банк Райффайзен Банк ОТП Банк ПУМБ Monobank А-Банк Кредитный лимит (максимум) 500 тыс. грн 300 тыс. грн 200 тыс. грн 500 тыс. грн 500 тыс. грн 200 тыс. грн Комиссия за снятие кредитных средств 3,99% 4% 0 3,99% 4% 4% Минимальный ежемесячный платеж 3,30% 4% 7% 2,99% 4% 4% Льготный период, до 92 дней 100 дней 62 дня 62 дня 62 дня 62 дня Фактическая ставка, % годовых, от 47,11% 59,90% 79,58% 44,28% 44,73% 49,34 %

*Источник: официальные сайты банков. Информация актуальна по состоянию на 17.06.2026. Условия могут быть изменены, подробные условия по кредитным картам уточняйте непосредственно в банках.

Банковская лицензия НБУ № 96 от 04.11.2011 года. Внесена в Государственный реестр банков под № 46.

Кредитные карты – это важный современный финансовый инструмент, который используется для повседневных расчетов. По мнению эксперта Виталия Могилева, в условиях экономической неопределенности люди ценят возможность иметь доступ к дополнительному финансовому ресурсу, а развитие безналичных платежей и цифровых сервисов сделало использование кредитного лимита проще и удобнее.

При оформлении кредитной карты чаще всего обращают внимание на два параметра: льготный период и реальную процентную ставку. Однако важны и другие опции, например, комиссия за снятие наличных в банкомате, комиссия за перевод средств на счет в другом банке, возможность контролировать состояние лимита и погашение кредита в приложении.

Реальная процентная ставка по кредитным картам в 2026 году в среднем составляет от 44% годовых, на рынке встречаются предложения карт со ставкой значительно выше – 75-82% годовых.

Стоит отметить, что процентная ставка по кредитной карте часто не является фиксированной: существует ставка 0,01% годовых, действующая в льготный период, а также базовая ставка, применяемая при расчете задолженности после окончания льготного периода. И есть повышенная ставка, которую банк может начислять в случае наличия просроченной задолженности. Все эти детали можно увидеть в документе "Информация о существенных характеристиках услуги", который банки обычно размещают на своем официальном сайте и обязаны предоставить потребителю до подписания договора.

Комиссии банка – еще одно важное условие, ведь клиенту лучше заранее узнать обо всех платежах, которые ему придется вносить. Оплата картой в торговых точках и интернет-магазинах не тарифицируется, а вот перевод кредитных средств на карточный счет в другом банке уже будет предполагать уплату комиссии – 2-4% от суммы перевода. Также может взиматься комиссия за P2P-перевод через сторонние сервисы других банков, чаще всего это 4% от суммы перевода. Снятие кредитных средств в банкоматах банка также осуществляется с уплатой комиссии в размере 4%.

Льготный период: каким он может быть и как правильно им пользоваться

Эксперты отмечают: одним из главных факторов, который стоит учитывать при выборе кредитной карты, является продолжительность льготного периода. "Также важными остаются размер кредитного лимита, скорость его установки и удобство управления картой через мобильное приложение. Дополнительную ценность для клиентов создают программы лояльности, бонусы и другие доступные услуги", – рассказывает директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.

У каждого банка в условиях кредитной карты предусмотрен свой льготный период – это время, в течение которого клиент может погасить задолженность, заплатив всего 0,01% годовых. Например, в Идея Банке льготный период по кредитной карте "О.Картка" составляет 92 дня со дня оформления, а в ОТП Банке по карте "Мани на кармане" – 62 дня.

Наличие льготного периода позволяет клиентам и соблюдать платежную дисциплину, погашая задолженность, и получать выгоду, ведь проценты на задолженность не начисляются, если выплата кредита происходит именно в льготный период. Это важно, ведь сама философия кредитной карты – это обычные повседневные расходы. Как пояснил Виталий Могилев, украинцы чаще всего используют кредитные карты для покупок в супермаркетах, аптеках, магазинах товаров широкого потребления. "Популярными категориями остаются расходы на топливо, медицинские услуги, путешествия и коммунальные платежи. Отдельно стоит отметить рост доли онлайн-расчетов через цифровые кошельки и платежные сервисы", – отметил эксперт.

Однако льготный период имеет свои особенности. Например, в условиях банка может быть указано, что он действует 62 дня. Но более детальное изучение условий покажет, что такой период действует с момента возникновения задолженности до конца календарного месяца, следующего за датой возникновения задолженности, и только при условии ее погашения в полном объеме. На практике это означает следующее: клиент 25 июня произвел расчет в магазине кредитной картой, и он должен до 31 июля полностью погасить задолженность, чтобы воспользоваться предложенным банком льготным периодом.

Что же происходит по окончании льготного периода? На использованную клиентом сумму кредитного лимита будут начисляться проценты по стандартной ставке. Следует помнить, что, независимо от того, находится ли потребитель в льготном периоде или нет, должен производиться ежемесячный платеж (уже с начислением процентов), и условиями банков предусмотрено, каким должен быть этот минимальный ежемесячный платеж. Обычно речь идет о 4% от суммы задолженности, которые ежемесячно должен погашать клиент, используя отделения банка, терминалы самообслуживания или безналичное пополнение карты.

Быстро и удобно: как оформить кредитную карту

Цифровые сервисы банков быстро меняются и совершенствуются, а значит, для оформления кредитной карты клиентам предлагают даже не обращаться в отделения. Можно оставить заявку на сайте банка, можно оформить карту в приложении банка, можно воспользоваться помощью контакт-центра для оформления карты. Некоторые банки предлагают скачать приложение, пройти идентификацию в "Дії" или с помощью BankID, после чего оформить карту. Если клиенту удобнее обратиться в отделение, то основными документами будут паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее ИНН). В таком случае клиенту могут начислить на карту лимит в размере 5-150 тыс. грн. Если же важно иметь более высокий лимит по карте, то банку необходимо предоставить справку о доходах за последние шесть месяцев.

"В Идея Банке есть возможность оформить карту онлайн через приложение O.Bank с мгновенной активацией карты, а мгновенный кредитный лимит без справки о доходах составляет до 150 тыс. грн. Пакет документов для оформления карты – очень прост: только паспорт и справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, если сумма кредита – до 150 тыс. грн. Максимальный кредитный лимит по новой карте – 500 тыс. грн, льготный период – до 92 дней, срок кредитования – 1 год (с автоматической пролонгацией), а реальная годовая ставка – 47,11% или 81,37%", – рассказал Виталий Могилев.

Активное развитие сервисов: как будет меняться рынок кредитных карт в Украине

Рынок кредитных карт в Украине продолжает активно развиваться, и сейчас уже многие украинцы имеют 1-2 кредитные карты. Конечно, это еще не показатель США, где обычно один гражданин открывает 3-5 и более карт с лимитом, но динамика – очень заметная. "Мы наблюдаем постепенный рост количества клиентов, которые регулярно используют кредитные карты для повседневных расчетов. В то же время уровень проникновения кредитных карт в Украине пока существенно отличается от показателей США, где культура использования кредитных продуктов формировалась десятилетиями, начиная с 1950-х годов. Украинский рынок имеет потенциал для дальнейшего развития, у нас уже формируется культура ответственного использования кредитного лимита, когда кредитная карта воспринимается не как источник долга, а как удобный инструмент управления личными финансами и финансовый резерв на случай непредвиденных расходов", – отметил эксперт Идея Банка.

Конкуренция на рынке кредитных карт будет расти, а банки будут соревноваться по качеству сервисов и условиям, ключевыми из которых останутся льготный период и реальная процентная ставка. "В 2026 году Идея Банк планирует продолжать развитие карточных продуктов с акцентом на цифровизацию, улучшение клиентского опыта и персонализацию предложений. Среди приоритетных направлений – дальнейшее развитие дистанционных сервисов, совершенствование мобильного банкинга, расширение программ лояльности и внедрение новых возможностей для управления кредитным лимитом. Мы видим значительный потенциал развития картового бизнеса в Украине и продолжаем работать над созданием современных, удобных и конкурентоспособных продуктов", – резюмировал директор департамента цифрового банкинга Идея Банка Виталий Могилев.