Балистика разрушила производственный центр "Снежной панды": исчезнет ли товар с полок магазинов

В результате российского ракетного удара в Одессе была разрушена часть производственно-складского комплекса компании "Снежная Панда", через который продукция поставлялась по всей Украине. В настоящее время предприятие оценивает масштабы разрушений и решает вопросы возобновления работы, поэтому информации о полной остановке производства или исчезновении товаров из магазинов нет, хотя возможны временные перебои с поставками.

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Об этом говорится в официальном заявлении компании. После распространения информации о разрушениях у многих украинцев возник вопрос, не исчезнет ли с полок магазинов популярная туалетная бумага "Снежная Панда" и другие товары бренда.

В компании сообщили, что в результате вражеского баллистического удара была полностью уничтожена часть производственных и складских помещений. После попадания на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Также известно, что во время атаки пострадали сотрудники предприятия. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В заявлении компании отмечается, что именно из этого комплекса уже более 14 лет осуществлялись отгрузки продукции в различные регионы Украины. Речь идет не только о туалетной бумаге под брендом "Снежная Панда", но и о продукции других торговых марок компании, среди которых:

"Нежное прикосновение";

"Zoo Zoo";

"Helper";

"Helper Professional".

Фактически этот объект был главным логистическим хабом, через который товары поступали в торговые сети по всей стране. На данный момент компания не сообщает о прекращении производства или полной остановке деятельности.

После удара специалисты оценивают масштабы разрушений и определяют первоочередные шаги для возобновления работы предприятия. Также продолжается анализ того, какие производственные мощности удалось сохранить и как обеспечить дальнейшие поставки продукции.

Именно поэтому пока говорить о полном исчезновении товаров бренда с полок магазинов преждевременно. Однако из-за повреждения ключевого склада и логистического центра не исключены временные трудности с поставками отдельной продукции.

В обращении к покупателям представители предприятия подчеркнули, что сейчас для команды самое важное — преодолеть последствия атаки и сохранить дело, которое они развивали много лет. Компания поблагодарила украинцев за поддержку и доверие, отметив, что после оценки ситуации сообщит о дальнейших шагах и возобновлении работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сумах российский удар дронами повредил сортировочный терминал "Новой почты". Пострадали кровля, часть оборудования и сетчатые контейнеры с посылками. На момент атаки в хабе находилось более 13 тысяч отправлений с общей заявленной стоимостью свыше 42 млн грн.

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