Бак бензина стоит почти 3 тысячи: какие цены выставили украинские АЗС

Украинские АЗС 14 ноября определили стоимость бензина А-95 в средние 55,69 грн/л. Что на 1 коп./л дороже, чем днем ранее. В целом же, крупные сети заправок продают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Таким образом, на АЗС с самой низкой ценой заправить авто с 50-литровым баком обойдется в 2 650 грн/л. А с самой высокой – на 300 грн дороже, 2 950 грн.

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Так, дешевле всего бензин, по данным Консалтинговой группы "А-95", продают в сети Маркет, 52,99 грн/л. А также:

Фактор – 53 грн/л;

Укр-Петроль – 53,03 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Паралель – 57,66 грн/л.

На сотнях АЗС продают фальсификат

В то же время, украинцы рискуют получить на заправках некачественное топливо. В целом, больше всего нелегальных АЗС в Украине зафиксировано во Львовской области – в сентябре их насчитывалось 98. Более того, это составляет почти четверть от всех нелегальных заправок в стране, на которых, в частности, водителям продают поддельное топливо – 23%. Среди лидеров, по данным Нафтогазовой Ассоциации Украины, также:

Одесская область – 42 нелегальные АЗС (10%);

Ивано-Франковская – 41 (10%);

Киевская – 31 (7%);

Днепропетровская – 29 (7%);

Николаевская – 28 (7%);

Харьковская – 27 (6%).

"Нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу для граждан и окружающей инфраструктуры. ... Нелегальные игроки рынка продают контрафактное топливо, избегают уплаты налогов и игнорируют требования безопасности как для окружающих, так и для собственных работников", – отметили там.

Что может случиться с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образованию воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т.п.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшую неделю (заканчивается 17 ноября) в Украине не ожидается значительных колебаний цен на бензин. Дело в том, что "рынок наполнен топливом, а с продажами сейчас все очень плохо".

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