Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: к чему готовиться

За выходные украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. В понедельник 11 ноября они продают его в среднем по 55 грн/л, что на 2 коп. ниже, чем было пятницы 8 ноября. В целом же, в ближайшую неделю (заканчивается 17 ноября) в Украине не ожидается значительных колебаний цен на бензин.

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Об общей ситуации на рынке говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что "рынок наполнен топливом, а с продажами сейчас все очень плохо".

"Активность на рынке серьезно упала, потому что уборочная закончилась. Все идет к зимнему сезону", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: маркетинговая борьба между сетями продолжится. А потому "высока вероятность новых значительных скидок на АЗС".

"Основным фактором, который может всколыхнуть украинский рынок бензина и дизеля, остается дальнейшая судьба закона о повышении налогов. Если президент его подпишет сети АЗС, должны будут платить налог на прибыль авансом. В этом случае цены на бензин и дизель на АЗС бюджетного сегмента могут вырасти на 50 коп./л", – резюмируется в материале.

Сколько бензин стоит на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 11 ноября украинские АЗС продают бензин А-95 в среднем по 55,7 грн/л, что на 2 коп. ниже предыдущего показателя (8 ноября). Впрочем, последний раз стоимость ресурса выходила за рамки 55,75 грн/л 24 октября, а потому такие изменения можно назвать не более чем незначительными колебаниями.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 52,99-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Маркет – 52,99 грн/л;

Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 58,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л;

Паралель – 57,66 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Черновицкой области будут судить организатора продажи фальсифицированного топлива. Ему грозит штраф от 85 000 до 170 000 грн. Саму же "бодягу" должны уничтожить.

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