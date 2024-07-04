АЗС в Украине придется переписать цены на все виды топлива: как вырастет акциз на бензин, дизель и автогаз

Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил к принятию во втором чтении законопроекта о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. При этом речь идет об альтернативной версии документа, в которой были прописаны более низкие финальные ставки акциза на автогаз. Этот пункт комитет призвал изменить. Повышение акцизов в будущем отобразится на ценах на АЗС.

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О решении комитета 4 июля сообщил первый заместитель его главы Ярослав Железняк ("Голос"). "Комитет одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее № 11256-2", – говорится в сообщении.

Следует учитывать, что именно этот вариант законопроекта поддержали депутаты Верховной Рады в первом чтении 4 июня 2024 года. "По факту оставили версию, которая была у правительства до первого чтения. Так вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028 года не 277 евро, а 250 евро)", – объяснил Железняк.

Согласно первоначальной редакции документа, первое повышение акцизов должно было произойти с 1 июля 2024 года. Однако, скорее всего, теперь рост ставок состоится с 1 сентября, считают отраслевые эксперты.

Основной же целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до уровня, предусмотренного Директивой №2003/96/ЕС до 2028 года.

на бензины – с текущих 213,5 до 359 евро за 1000 л;

на дизель – с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – с текущих 52 до 250 евро (в первой редакции предполагался рост до 277 евро, во второй – всего до 70 евро).

Как подорожают бензин и дизель на АЗС

По подсчетам экономиста, член Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, подорожание бензина на фоне роста акцизов составит 8-9 грн/л. Однако рост цен будет постепенным – настолько стоимость топлива вырастет только к 2028 году.

Эксперт считает, что подорожание автомобильного топлива для украинцев может пройти достаточно незамеченным. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн", – рассказал экономист.

Избежать роста цен на топливо на АЗС не удастся, уверены и другие эксперты. Он будет не резким:

бензин будет дорожать на 1,5 грн/л в год;

дизель – на 1,95 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине в первом чтении приняли законопроект № 11090, который приведет к значительному повышению цен на сигареты. Сейчас документ готовят ко второму чтению.

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