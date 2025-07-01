АЗС откажутся от старых цен на бензин: украинцам рассказали, к чему готовиться

Украинские АЗС не стали менять цены на бензин А-95. Так, 1 июля они продают его в среднем по 58,92 грн (покупка/продажа) – как и днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в скором времени цены пойдут вниз.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 54 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 54,22 грн/л.

Как в Украине подешевеет бензин

В то же время, говорится в материале delo.ua, украинские АЗС готовятся снижать цены на бензин. Так, по прогнозу основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, в течение июля бензин подешевеет на 3-4 грн/л.

При этом, подчеркнул он, ожидать снижения цен в ближайшие дни не стоит. Ведь:

Удешевление начнется во вторую неделю июля.

Тогда "цены могут снизиться на 1-1,5 грн/л".

Пока же, признал эксперт, цены на АЗС будут оставаться стабильными. Однако он не исключает, что в конце недели "возможно, будут какие-то акции". Поэтому водителям стоит внимательно следить за новостями АЗС.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина. Фальсификат распространяли через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ривненской областей и других регионов Украины.

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