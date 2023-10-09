АЗС не продают бензин, потому что начался дефицит: российская сеть заправок осталась без топлива

В России сеть АЗС "Прайм" фактически не будет продавать бензин АИ-95 из-за его дефицита. Как говорят в компании, дело в том, что поставщик – "Газпромнефть" – обещает начать поставки только с 20 октября.

Впрочем, полностью продажу бензина "Прайм" не остановила, сообщают росСМИ. Однако получить его могут лишь "свои" – партнеры компании, заключившие соответствующие договоры.

"Новосибирская "Прайм" ограничила продажу бензина АИ-95 из-за его нехватки. Его могут купить там только партнеры компании, заключившие договоры. По словам главы сети, поставщик, компания "Газпромнефть", обещает начать поставки только с 20 октября", – говорится в сообщении.

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Россия запретила экспорт бензина

Ранее же Россия объявила о запрете на экспорт бензина. Причина – попытки Кремля справиться с ростом цен на топливо внутри страны.

Впрочем, считают аналитики, долго запрет не продлится. Иначе он приведет к:

остановке нефтеперерабатывающих заводов;

повышению цен на топливо и нехватку топлива внутри страны

В то же время, на фоне возникшего из-за "Газпромнефти" дефицита бензина у сети "Прайм", вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запрет экспорта топлива благотворно влияет на Россию. "Он уверял, что запрет экспорта горючего из России помог насытить внутренний рынок, а в 81 регионе уже снизились цены на бензин", – сообщают местные СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в России курс доллара превысил 100 рублей. Комментируя падение нацвалюты, президент РФ Владиммир Путин заявил, что для исправления ситуации власти страны предпринимают "правильные шаги и будут результаты хорошие". В свою очередь его помощник Максим Орешкин отметил, что нужно просто подождать – и рано или поздно, рубль падать перестанет.

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