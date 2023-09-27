Россия запретила экспорт бензина и ДТ: к чему это приведет

Россия объявила о запрете на экспорт бензина и дизельного топлива, поскольку Кремль пытается справиться с ростом цен на топливо внутри страны. Это может повлиять на стоимость нефтепродуктов на мировых рынках, однако долго запрет не продлится, иначе РФ придется закрывать нефтеперерабатывающие предприятия.

Как пишет издание DW. некоторые аналитики заявили, что запрет будет способствовать росту цен на дизельное топливо на мировых рынках этой зимой. Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков дизельного топлива и крупным экспортером сырой нефти.

В прошлом году страна экспортировала 4,8 миллиона тонн бензина и почти 35 миллионов тонн дизельного топлива. Однако данные Лондонской фондовой биржи показывают, что Москва уже сократила экспорт морского дизельного топлива и газойля почти на 30% за первые 20 дней сентября по сравнению с тем же периодом в предыдущем месяце.

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Россия является крупнейшим в мире производителем зерна, и из-за нехватки топлива, необходимого для сельскохозяйственной техники, фермеры в некоторых регионах не могут собирать урожай, сообщают местные СМИ.

Слабость российского рубля в результате западных санкций из-за вторжения России в Украину исказила внутренний рынок топлива, говорят аналитики, поскольку это стимулирует экспорт топлива для получения иностранной валюты.

Другие факторы роста цен включают техническое обслуживание на нефтеперерабатывающих заводах и узкие места на транспорте. Серьезный кризис может оказаться неприятным для Кремля, поскольку в марте приближаются президентские выборы.

Агентство Bloomberg News со ссылкой на отраслевую консалтинговую компанию FGE заявило, что запрет вряд ли будет продлен, поскольку он "приведет к остановке нефтеперерабатывающих заводов и будет иметь именно тот эффект, которому Москва пытается противостоять — повышение цен на топливо и нехватку топлива внутри страны".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, мировые нефтеперерабатывающие заводы не успевают производить достаточное количество дизельного топлива. Это провоцирует новый виток инфляции, лишая страны топлива для индустрии и транспорта. Стоимость дизеля растет по всему миру.

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