АЗС начали "разворачивать" цены на бензин: как переписали стоимость топлива

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 9 мая его продают в среднем по 55,94 грн/л, что на 3 коп. дешевле, чем днем ранее. Впрочем, это все равно дороже, чем было в начале месяца – на 10 коп.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 52,45-61,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости составляет почти 10 грн/л.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:

VostokGaz – 52,49 грн/л;

ZOG – 52,5 грн/л;

Укр-Петроль – 52,53 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 61,99грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 58,99 грн/л;

Neftek 57,99 грн/л.

На заправках заливают бодягу

В то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

К примеру, одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

всего в сеть входило 8 заправок;

ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Также было разоблачено производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 и А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде считают, что бензин в Украине может подорожать на 5 грн/л – почти до средних 60 грн. Однако произойдет это лишь при условии роста стоимость нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!