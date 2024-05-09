АЗС начали "разворачивать" цены на бензин: как переписали стоимость топлива
На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 9 мая его продают в среднем по 55,94 грн/л, что на 3 коп. дешевле, чем днем ранее. Впрочем, это все равно дороже, чем было в начале месяца – на 10 коп.
В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 52,45-61,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости составляет почти 10 грн/л.
Самые низкие цены, по данным аналитиков, установили на заправках Авантаж 7 – 52,45 грн/л. А кроме того:
- VostokGaz – 52,49 грн/л;
- ZOG – 52,5 грн/л;
- Укр-Петроль – 52,53 грн/л.
Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 61,99грн/л. А также:
- WOG, ОККО – 59,99 грн/л;
- Shell – 58,99 грн/л;
- Neftek 57,99 грн/л.
На заправках заливают бодягу
В то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.
К примеру, одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ):
- всего в сеть входило 8 заправок;
- ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.
"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.
Также было разоблачено производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 и А-92.
По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде считают, что бензин в Украине может подорожать на 5 грн/л – почти до средних 60 грн. Однако произойдет это лишь при условии роста стоимость нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.
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