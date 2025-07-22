АЗС готовятся заметно переписывать цены на бензин: украинцам рассказали, чего ожидать

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 22 июля они продают его в среднем по 59,03 грн/л, что на 5 коп. выше, чем было днем ранее. В то же время, в экспертных кругах считают, что в целом на этой неделе (заканчивается 27 июля) бензин в Украине может подорожать. По прогнозам, рост составит до 50 коп./л.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: по словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, поспособствовать этому может обмеление Дуная.

Дело в том, объяснил эксперт, что из-за этого баржи заходят загруженными на 20-30%. Что привело к определенному дефициту топлива – ведь, в частности, те объемы, которые должны были зайти в страну по этому пути 22 июля, было раскуплено намного раньше. А те, кто не успел его приобрести, фактически, остались ни с чем.

"Возможно, пойдут дожди и ситуация улучшится. Но все импортеры уехали в ЕС и ищут там свободные объемы топлива", – констатировал Леушкин.

В целом же, отметил он, в ближайшие дни ожидается увеличение цен на бензин. Причем, прежде всего – на АЗС дешевого сегмента.

"Большие сети с запасом топлива и логистические возможности будут держать цены неизменными. В среднем, по мнению бизнесмена, бензин на АЗС на этой неделе может увеличиться в пределах 30-50 коп./л.", – резюмировали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 22 июля крупные сети разливают бензин по 54,19-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, нефть тем временем подорожала.Утром 22 июля на мировых рынках фьючерсы на марку Brent снизились на 52 цента, или на 0,75% – до 68,69 доллара за баррель. А американская West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 51 цент, или на 0,76% – до 66,69 доллара за баррель.

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