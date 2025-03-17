АЗС готовятся продавать бензин по новым ценам: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшее время

В ближайшие дни в Украине ожидается ощутимое удешевление бензина. В экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (17-23 марта) цены снизятся на 0,5-1 грн/л. В то же время, за выходные АЗС уже снизили цены бензин А-95 – однако пока на 1 коп.: 17 марта они продают его по средней стоимости 56,66 грн/л.

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О сложившейся на рынке ситуации говорится в материале delo.ua. Отмечается: причиной же удешевления бензина является низки спрос на ресурс.

"Потребление в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем в марте 2024 года в зависимости от региона и вида топлива. Операторы АЗС сейчас очень нервничают из-за малых объемов продаж", – рассказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

При этом он подчеркнул: прежде всего, цены начнут снижать мелкие АЗС. А вот крупные сети некоторое время еще будут продавать ресурс по текущей стоимости – ведь у них есть "утвержденные планы по реализации топлива и утвержденная ценовая политика на март",

Впрочем, резюмировал Леушкин, продержатся они недолго. По его словам, крупные сети "пойдут на существенное снижение цены" максимум на следующей неделе.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 17 марта крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 52,95 грн/л. А также:

VostokGaz – 52,99 грн/л;

"Фактор" – 53 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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