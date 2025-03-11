В Украине разоблачили "опасную" АЗС: где подпольно торговали топливом
В Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что следствие также установило группу лиц, незаконно организовавших:
- приобретение;
- транспортировку;
- хранение;
- сбыт топлива "без соответствующих разрешительных документов".
"В ходе досудебного расследования проведен обыск, в результате которого изъято более 6,3 тонн топлива и демонтировано специальное оборудование, которое использовалось для незаконной торговли. В частности, топливно-раздаточные колонки, емкости для хранения топлива и газа, генератор и т.п.", – рассказали в БЭБ.
Ранее же в Киеве разоблачили еще одну АЗС, которая работала без необходимых документов. По результатам проведенного обыска на заправке были изъяты:
- более 7,3 тыс. литров бензина;
- 3,2 тыс. литров дизтоплива;
- 5 топливораздаточных комплексов;
- деньги, "полученные от противоправной деятельности";
- финансово-хозяйственная документация;
- компьютерная техника;
- черновые записи.
"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.
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