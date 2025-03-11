В Украине разоблачили "опасную" АЗС: где подпольно торговали топливом

В Киеве разоблачили подпольную АЗС – она работала без лицензий на хранение и продажу топлива. Во время обысков на ней было изъято, среди прочего, свыше 6,3 тонны ресурса, а специальное оборудование – демонтировано. В настоящее время работа заправки остановлена.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили, что следствие также установило ​​группу лиц, незаконно организовавших:

приобретение;

транспортировку;

хранение;

сбыт топлива "без соответствующих разрешительных документов".

"В ходе досудебного расследования проведен обыск, в результате которого изъято более 6,3 тонн топлива и демонтировано специальное оборудование, которое использовалось для незаконной торговли. В частности, топливно-раздаточные колонки, емкости для хранения топлива и газа, генератор и т.п.", – рассказали в БЭБ.

Ранее же в Киеве разоблачили еще одну АЗС, которая работала без необходимых документов. По результатам проведенного обыска на заправке были изъяты:

более 7,3 тыс. литров бензина;

3,2 тыс. литров дизтоплива;

5 топливораздаточных комплексов;

деньги, "полученные от противоправной деятельности";

финансово-хозяйственная документация;

компьютерная техника;

черновые записи.

"Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, наладившего работу нелегальной АЗС в Обуховском районе на Киевщине. В частности, он продавал украинцам бензин А-95 и дизтопливо без паспортов качества и документов об их происхождении.

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