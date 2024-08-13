АЗС готовятся переписывать цены: что сделают со стоимостью бензина и другого топлива

НБУ ожидает подорожания автотоплива в Украине. Причем уже в ближайшее время. Причина – повышение акцизов.

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Об этом говорится в отчете НБУ. Впрочем, отмечается в нем, из-за эффекта базы сравнения, также обусловленного налоговыми изменениями, "подорожание топлива в ближайшие месяцы существенно замедлится – с 25,5% год к году в июне, до 12% в декабре".

Регулятор объясняет, что краткосрочное понижательное давление будет иметь и значительное предложение топлива благодаря запасам, сформированным накануне повышения акцизов. Однако по мере их исчерпания и под влиянием повышения акцизов и эффектов переноса от ослабления обменного курса гривни в предыдущие периоды цены на топливо вырастут. Ожидается же это в конце 2024 года – начале 2025-го.

"Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. Но со следующего года снижение мировых цен на нефть компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо существенно замедлится – до 4%", – резюмировали в Нацбанке.

Сколько стоит топливо на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС выставили 13 авгкста стоимость бензина А-95 на среднем уровне 56,55 грн/л. Что на 2 коп./л дешевле, чем днем ранее.

Бензин А-95 премиум продают в среднем по 60,14 грн/л. Такой же цена на него была и днем ранее.

Бензин А-92 подешевел до средних 53,3 грн/л. Снижение стоимости составило 4 коп./л.

Дизель подешевел на 1 коп./л – до средних 52,9 грн/л. А автогаз подорожал сразу на 12 коп./л – теперь АЗС продают его в среднем по 28,14 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономист Олег Пендзин ранее отметил: бензин в Украине подорожает на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянутым во времени: по прогнозам, настолько стоимость топлива вырастет до 2028 года.

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