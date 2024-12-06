Авиаотрасль России спасают при помощи нелетающего металлолома: раскрыты планы "Аэрофлота"

Российскую авиационную отрасль будут спасать при помощи отслуживших свое самолетов. Деталей не хватает даже крупнейшему авиаперевозчику РФ, компании "Аэрофлот".

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Как сообщают росСМИ, "Аэрофлот" планирует купить пять грузовых Boeing 737–800BCF возрастом 21-22 года по 1,4-1,9 млрд рублей ($14,13-19,18 млн) каждый. Самолеты хотят пустить на запчасти для его дочерней компании "Победа".

Поскольку конвертировать грузовые самолеты в пассажирские в условиях санкций будет слишком сложно и неоправданно дорого, с них собираются снять двигатели, стойки шасси, авионику и другие комплектующие. Такая сделка может стать первой для российского авиарынка.

"Атран" стал первым в России эксплуатантом конвертированных в грузовые самолетов Boeing 737–800BCF. Но с марта 2022 года компания прекратила авиаперевозки, зафиксировав 685 млн рублей убытков, а в 2023 году эта сумма выросла до 1,8 млрд

С начала 2023 года "Аэрофлот" договорился о выкупе у иностранных лизингодателей более чем 100 воздушных судов, получив на это у правительства около 250 млрд рублей. Новым собственником большинства лайнеров стала подведомственная Росавиации "НЛК-Финанс", которая передала самолеты в операционный лизинг "Аэрофлоту".

Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину США и Европейский Союз запретили обслуживать суда воздушные суда Boeing и Airbus, из которых на две трети состоял авиапарк российских компаний. Поэтому правительство страны-агрессора разрешило авиакомпаниям снимать исправные запчасти с одних лайнеров для установки их на другие.

При этом планы России наладить собственное производство авиационных деталей не увенчались успехом. На этом фоне согласно прогнозу Oliver Wyman, к 2026 году российский авиапарк может сократиться более чем вдвое.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за провала российского авиастроения двух директоров крупнейших авиазаводов страны отправили в отставку. С должностей ушли гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев.

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