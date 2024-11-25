Колоссальный провал авиаотрасли в России уже не скрыть: начались зачистки топ-менеджеров

Режим кремлевского диктатора Владимира Путина признал провал в российской авиастроительной индустрии. Чтобы нарастить строительство отечественных пассажирских самолетов в стране начались зачистки топ-менеджеров в этой отрасли.

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Как сообщают росСМИ, 24 ноября стало известно об отставках двух директоров крупнейших авиазаводов. С должностей ушли гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский и управляющий директор АО "Туполев" Константин Тимофеев.

Их заменят гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха и замгендиректора компании по гособоронзаказу Александр Бобрышев. Первый будет руководить "Яковлевым", а второй – "Туполевым".

Такие перестановки объяснили с необходимостью "своевременной сертификации и запуска серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров". По неофициальной версии увольнение было одобрено премьер-министром страны-агрессора Михаилом Мишустиным "за провал программы гражданской авиации".

Власти РФ утвердили ранее план "возрождения" российской авиапромышленности. Согласно ему:

до конца 2024 года должно было быть выпущено 40 гражданских лайнеров;

в 2025 – 120 самолетов;

к 2028 году — объемы производства требовалось нарастить до 200 в год;

в 2030 выйти на планку в 230 лайнеров ежегодно, что должно было стать максимумом со второй половины 1970-х.

По факту в этом году в РФ построили два Ту-214 и один Ил-96-300, после чего программу резко пересмотрели. В результате в 2025 году ожидается выпуск лишь 20 машин, план на 2026 год снизили до 97, на 2027 год — со 180 до 140.

Кроме того, российские лайнеры Sukhoi Superjet 100 постоянно терпят аварийные ситуации – на минувших выходных таких произошло сразу две. 23 ноября самолет авиакомпании "Азимут" с 95 людьми на борту загорелся после приземления в аэропорту турецкой Антальи, выполняя рейс из Сочи.

А утром 24 ноября самолет Superjet, выполнявший рейс Минеральные Воды – Уфа – Красноярск, этой же авиакомпании совершил аварийную посадку в Красноярске. Причиной стала неисправность гидравлики передней стойки шасси. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Также OBOZ.UA сообщал, что авиакомпании России приостановили полеты на 34-х самолетах Airbus A320/А321neo, что составляет половину всех самолетов этого семейства в России. Таким образом, в России перестал летать каждый второй Airbus neo и в ближайшее время они начнут выбывать из эксплуатации.

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