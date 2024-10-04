"Новая почта" обновила правила возврата посылок: что сделали с оплатой

Почтовый оператор "Новая почта" отменил оплату за возврат посылки и комиссию от объявленной стоимости. Таким образом, теперь вернуть посылку отправителю можно бесплатно.

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Об этом OBOZ.UA рассказали в самой компании. Там напомнили: ранее отправитель оплачивал 0,5% от объявленной стоимости при возврате посылки – если получатель отказался или не забрал ее.

"Теперь платить не надо – мы отменили эту комиссию. Также клиенту не нужно оплачивать возврат товара отправителю в случае, если он не подошел", – сообщили в "Новой почте".

При этом там подчеркнули: больше всего эффект от этого изменения ощутят те клиенты, которые совершают много коммерческих отправок. Ведь таким образом "снизятся их расходы на возврат незабранного товара".

"Каждый месяц клиенты возвращают около 1,3 млн посылок. А их затраты на это составляют 9,4 млн грн, которые теперь не получит компания", – рассказали в почтовом операторе.

"Новая почта" повысила тарифы

В то же время, с 1 октября "Новая почта" повысила тарифы на свои услуги. Так, доставка документов между отделениями и почтоматами компании по городу и по Украине теперь составляет 65 грн, что на 10 грн превышает прежнюю цену.

Доставка посылок до 2 кг между отделениями и почтоматами по городу (Локал) подорожала на 10 грн – до 60 грн. Кроме того:

посылок до 10 кг – на 10 грн, до 90 грн;

до 30 кг – на 20 грн, до 140 грн.

Стоимость доставки посылок до 2 кг по Украине увеличилась на 10 грн – до 80 грн. А кроме того:

до 10 кг – на 10 грн, до 110 грн.

до 30 кг – на 20 грн, до 160 грн.

Для грузов тяжелее 30 кг:

Стоимость перевозки между отделениями Локал подорожало на 0,5 грн/кг.

Стоимость перевозки между отделениями по Украине выросло на 1 грн/кг.

"Новая почта" обновляет тарифы на доставку документов, посылок и грузов. Тарифы поднимутся в среднем на 10 грн в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая. В то же время мы отменили некоторые платежи – например, комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок", – рассказали в компании.

В тот же время, отмечается, клиентам компании доступны бесплатные услуги. В частности:

Легкий возврат от покупателя продавцу – в случае, если товар не подошел.

Переадресация посылки по Украине – пока посылка не приехала в точку получения.

Упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг и конверты для документов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, "Новая почта" представила новое мобильное приложение, в которое добавил ряд новых функций. В частности, теперь клиенты компании могут переадресовать посылку, отслеживать ее по тому же номеру экспресс-накладной, редактировать или отменить переадресацию либо заказать ее повторно.

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