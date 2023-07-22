АРМА хотят заставить раскрыть реестр арестованных активов, а главу смогут уволить по новой причине 

Группа народных депутатов из разных фракций во главе с главой комиссии по вопросам антикоррупционной политики, "слугой народа" Анастасией Радиной зарегистрировала законопроект, который позволит уволить главу АРМА Елену Думу по результатам проверки комиссии. Кроме того, ведомство обяжут раскрыть перечень арестованных активов.

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Проект закона зарегистрирован 20 июля. Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Речь идет о законопроекте № 9515. Документом предлагается ежегодное проведение независимой внешней оценки эффективности деятельности АРМА комиссией по проведению оценки. Кабмин создаст комиссию и в нее войдут:

представитель от руководителя Госслужбы финмониторинга;

представитель от генпрокурора;

представитель от директора НАБУ;

три человека, определенные Кабмином на основании предложений международных и иностранных организаций,.

По результатам проведения оценки комиссия должна подготовить заключение о ее результатах, которое направляет в Кабмин. Среди прочего законопроект обязывает агентство до 1 декабря 2023 года обеспечить открытый круглосуточный доступ ко всем данным Реестра арестованных активов, кроме определенных данных, которые не могут быть разглашены, а также подать в КМУ отчет о состоянии функционирования реестра.

Как говорится в документе, комиссия также должна оценить работу главы АРМА. Такая оценка является основным механизмом подотчетности руководителя органа, поскольку отрицательный вывод даст возможность уволить главу. Ранее, несмотря на сокрушительную критику странами G7 и представителей антикоррупционных ОО конкурса отбора главы АРМА, 30 июня Кабмин назначил Елену Думу новым руководителем агентства.

Кто такая Елена Дума

С 2000 года работала в Аппарате Верховной Рады Украины. В 2006 году приняла присягу госслужащего в Кабинете министров Украины. С августа 2006-го по декабрь 2007 года работает в государственной службе в Кабинете министров в должности советника министра по связям с Верховной Радой и другими органами госвласти.

С января 2008 года по июнь 2010-го – советник министра охраны окружающей природной среды Георгия Филипчука (ранее состоял в Блоке Юлии Тимошенко), возглавляла юридический департамент. Координировала деятельность Государственного комитета по земельным ресурсам, член коллегии Госкомзема.

С сентября 2010 года по февраль 2011-го – руководитель управления по связям с Верховной Радой Украины и координации законотворческой работы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, министром на тот момент был Николай Присяжнюк, член Партии регионов.

С июля по декабрь 2011 года – заместитель директора Исполнительной дирекции Киевского городского отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. С декабря 2011-го по апрель 2015 года – работала в Министерстве юстиции Украины, Государственной регистрационной службе Украины, Департамент государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Работала при министрах-"регионалах" Александре Лавриновиче и Елене Лукаш, а также при Павле Петренко (был членом политсовета партии "Народный фронт").

Заместитель директора Департамента по функциям создания системы государственной регистрации прав и Государственного реестра прав на недвижимое имущество по стандартам стран ЕС. После создания – заместитель директора Департамента с функциями контроля за соблюдением законодательства в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

С апреля 2015-го по октябрь 2019 года – руководитель службы Министра экологии и природных ресурсов, директор Департамента управления государственным имуществом Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Министром был Остап Семерак (был членом БЮТ и "Народного фронта").

С января 2020 года назначена на должность директора Фонда социального страхования Украины, которую занимала до мая 2020 года.

С февраля по октябрь 2021 года занимала должность заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. Управляла пятью направлениями и осуществляла координацию нескольких департаментов: социальной защиты населения; культуры и туризма; семьи, молодежи и спорта; Управления градостроительства и зодчества. Координировала работу Службы по делам защиты детей Черниговской ОГА, Гоструда, Госгеокадастра и Госархива области. Глава ОГА – "слуга народа" Вячеслав Чаус.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнаружили доказательства, что почти 485 млн грн растратила преступная группировка во главе с топ-чиновниками. Уже бывший глава СЕТАМ Виктор Вишнев вместе с экс-председателем АРМА Антоном Янчуком распродавали арестованное имущество по ценам, которые были в разы ниже рыночных.

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