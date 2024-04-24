Аргументы ЕС больше не действуют, Россия должна платить: почему решение США может стать переломным для конфискации всех замороженных активов РФ

Решение Конгресса США о выделении помощи Украине более чем на 61 миллиард долларов вместе с возможностью конфискации активов российского центробанка определяет новую стратегию поддержки страны в условиях войны. А также открывает путь для возможной конфискации всех российских денег, арестованных сейчас в разных странах, включая ЕС.

Об этом рассказала член правления Центра противодействия коррупции (ГПК), соучредительница Международного центра украинской победы Елена Галушка в блоге. "Решение Конгресса США по конфискации активов российского центробанка подтверждает то, что конфискация законно в политической воле ", - отмечает Елена Галушка.

Конгресс США принял закон о конфискации активов российского центробанка. Это решение создает юридический механизм для проведения конфискации как контрмеры против российской агрессии. Президент США получил полномочия применить процедуру конфискации и передать соответствующие средства в специальные фонды – Compensation Fund и Ukraine Support Fund.

Галушка отмечает, что важным шагом в этом направлении является и изменение позиции правительства США, которое произошло в декабре прошлого года. Совместно с Великобританией и Канадой они выступили за проведение полной конфискации российских активов. Такое решение открывает для США возможность вести за собой партнеров не только словами, но и конкретными действиями.

В настоящее время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард отметила "огромную асимметрию" в суммах российских активов в США ($5-8 млрд) и в Европе (около $200 млрд). "Она указала на более слабую позицию евро в международных финансах, намекая, что США от конфискации пострадают меньше", - отметила Елена.

Эксперт отмечает, что действия ЕС приобретают особое значение в вопросе конфискации российских средств, ведь там находится наибольшее их количество. К примеру, в Бельгии в депозитарии Евроклир заморожено более 191 млрд. долларов российских активов, а страна выступает против конфискации.

Галушка подчеркивает: " Россия должна заплатить за все свои преступления, и конфискация российских активов должна стать одним из таких шагов". Мы опровергаем страхи наших партнеров : о юридических и экономических рисках, страхе мести со стороны России, аргументах для третьих стран, которым не стоит бояться, а также о перспективах обжалования конфискации в международных судах". Именно это, по ее словам, и доказывает последнее решение США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США смогут конфисковать до $5 млрд замороженных средств РФ, чтобы направить их на восстановление Украины после войны, а также финансовую и гуманитарную поддержку украинцев. Это стало возможным после того, как Палата представителей США приняла соответствующий законопроект.

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