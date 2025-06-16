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Шикарную яхту Медведчука отправили на плановый ремонт: подробности

София Закревская
Экономика
1 минута
2,7 т.
Шикарную яхту Медведчука отправили на плановый ремонт: подробности

Яхта Royal Romance, которая принадлежит подсанкционному Виктору Медведчуку, будет временно перемещена на другую локацию для обязательного технического обслуживания. При этом судно будет оставаться под арестом.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). Так, в ближайшее время яхту переведут в порт города Трогир (Хорватия) под охраной катера полиции и катера частной охранной компании.

После завершения технического осмотра Royal Romance вернут на место дислокации – военно-морскую базу в хорватском городе Сплит.

"Позиция Украины и Республики Хорватия по содержанию яхты "Royal Romance" на военном объекте остается неизменной. Указанное судно находится под арестом и в управлении АРМА", - сказано в сообщении.

Шикарную яхту Медведчука отправили на плановый ремонт: подробности

В АРМА добавили, что после возвращения судна на базу Агентство обратится в Офис генерального прокурора с инициативой актуализации процесса реализации арестованного актива в соответствии с действующим законодательством.

"Все арестованные морские суда, переданные в управление АРМА - на контроле. Справедливость имеет длинные руки. Даже в Адриатическом море", - резюмировали в Агентстве.

В начале 2025 года в АРМА заявили, что процесс продажи 92-метровой яхты Royal Romance стоимостью около 200 млн евро, принадлежавшей Медведчуку, находится на этапе легализации решения украинского суда в Хорватии. После завершения этой процедуры АРМА объявит конкурс по отбору организатора торгов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине пытались похитить и, возможно, вернуть в РФ арестованное российское судно EMMAKRIS III. Это большой сухогруз оценочной стоимостью почти 109 млн грн. Корабль не имеет права покидать порт "Черноморск" и находится в управлении частной компании.

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