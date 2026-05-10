Аренда во Львове снова дорожает: сколько теперь стоят квартиры и в каких районах самые высокие цены

Средняя аренда однокомнатной квартиры во Львове уже достигла 20 тысяч гривен в месяц, а за год цены выросли на 18%, причем больше всего подорожало трехкомнатное жилье на 36%. Эксперты прогнозируют, что из-за высокого спроса и дефицита качественных квартир аренда во Львове может вырасти еще на 5-10% в ближайшее время.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные профильного портала для поиска недвижимости. По состоянию на 10 мая 2026 года, средняя арендная ставка на однокомнатную квартиру во Львове уже достигла 20 тысяч гривен в месяц, а за трехкомнатное жилье арендаторам приходится выкладывать около 30 тысяч гривен.

Эксперты предупреждают, что это еще не предел, ведь рынок может прибавить еще 5-10% в ближайшие месяцы. Однокомнатное жилье остается наиболее востребованным форматом на львовском рынке, особенно среди молодых специалистов, студентов и внутренне перемещенных лиц.

Средняя стоимость аренды сейчас составляет 20 тысяч гривен в месяц, но цены сильно отличаются в зависимости от района. Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру сейчас в:

Сиховском районе – около 22 тысяч гривен;

– около 22 тысяч гривен; Шевченковском районе также 22 тысячи гривен.

Немного дешевле жилье предлагают во Франковском районе – 19,8 тысячи гривен и Железнодорожном районе – 17,6 тысячи гривен. Самые доступные варианты можно найти в:

Галицком районе – 16,9 тысячи гривен;

– 16,9 тысячи гривен; Лычаковском районе – 15,4 тысячи гривен.

Несмотря на центральное расположение, в Галицком районе цены могут быть ниже из-за старого жилого фонда, тогда как современные квартиры в новостройках традиционно стоят дороже. Средняя стоимость аренды двухкомнатного жилья во Львове сейчас составляет 23 тысячи гривен в месяц. Самые дорогие районы для аренды такого формата:

Шевченковский – 26,4 тысячи гривен;

– 26,4 тысячи гривен; Франковский – 24,2 тысячи гривен;

– 24,2 тысячи гривен; Галицкий – 22,5 тысячи гривен;

– 22,5 тысячи гривен; Железнодорожный – 22 тысячи гривен.

Зато самые низкие цены зафиксированы в Лычаковском и Сиховском районах. Средняя цена аренды трехкомнатного жилья во Львове уже достигла 30 тысяч гривен в месяц.

Аналитики отмечают, что именно этот сегмент стал рекордсменом по темпам подорожания. За последний год:

однокомнатные квартиры подорожали на 18%;

двухкомнатные на 16%;

трехкомнатные сразу на 36%.

Такой рост объясняют увеличенным спросом среди семей, которые переехали во Львов из других регионов, а также ограниченным предложением больших квартир в современных жилых комплексах. По подсчетам, жители Львова в среднем тратят 59% своей зарплаты на аренду жилья.

Хотя за год этот показатель немного снизился на 8%, жилищная нагрузка для многих арендаторов остается очень высокой. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы рынок аренды во Львове продолжит расти.

В мае 2026 года Львов остается одним из самых дорогих городов для аренды жилья в Украине, уступая лишь отдельным западным центрам, в частности Ужгороду. Для сравнения, в прифронтовых городах, таких как Харьков или Николаев, арендовать однокомнатную квартиру можно в несколько раз дешевле.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все чаще предпочитают покупать дома, а не квартиры. Причина – автономность и безопасность. Как следствие – изменение приоритетов застройщиков, которые начинают ориентироваться на возведение более личного жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!