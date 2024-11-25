Apple "побил" Британию, а Microsoft – Францию: стоимость компаний-техногигантов превысила ВВП крупных экономик мира

Капитализация (рыночная стоимость, рассчитанная на основе текущей биржевой цены) ряда компаний-гигантов технологического сектора превысила реальный ВВП стран с крупными экономиками. Например, Apple уже стоит больше, чем внутренний валовый продукт Великобритании, а капитализация Google обогнала показатель Франции.

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На это обратил внимание бизнесмен Дмитрий Пучкин на своей странице в Facebook. "Nvidia крупнее, чем ВВП Индии и все компании Индии. Apple – чем Британия, Microsoft – чем Франция, Google – чем Канада, Amazon – чем Мексика, Meta – чем Испания. Большинство (вероятно все) эти компании из Калифорнии", – отметил он.

Как свидетельствуют данные Google Finance, речь в основном идет о текущей капитализации (на 25 ноября 2024 года) указанных компаний и показателе реального ВВП стран за 2023 год (это последние данные). Исключением является пример Индии и Nvidia, т.к. взята максимальна капитализация компании – 3,6 трлн долларов (по состоянию на первую неделю ноября-2024).

По состоянию на 25 ноября рыночная стоимость Nvidia просела до 3,48 трлн долларов. Впрочем, это все равно сравнимо з реальным ВВП Индии за 2023 год – 3,55 трлн долларов. Также на данный момент Nvidia остается мировой компанией с наибольшей капитализацией.

На втором месте – Apple c рыночной оценкой в 3,47 трлн долларов. Это превышает реальный ВВП Великобритании, который в 2023 году составил 3,34 трлн долларов. Капитализация Apple, к слову, уже составляет более 19 годовых ВВП Украины (178,8 млрд долларов по итогам 2023 года).

Microsoft в списке крупнейших по капитализации компаний – на третьем месте с показателем 3,1 трлн долларов. Франция завершила 2023 год с реальным ВВП на уровне 3,03 трлн долларов.

У Amazon – четвертое место в текущем топе, его капитализация составляет 2,07 трлн долларов. Это действительно больше, чем ВВП Мексики (1,70 трлн долларов).

Упомянутая в списке Meta не входит в топ-5. Ее капитализация на сегодняшний день составляет 1,41 трлн долларов. И это, к слову, не превышает ВВП Испании-2023 (1,58 млрд долларов).

Как сообщал OBOZ.UA, победа Дональда Трампа на выборах в США привела не только к росту акций технологический компаний из Штатов, но и к рекордному подорожанию биткоина. Причиной стали предвыборные обещания Трампа либерализировать рынок криптовалют и усилить протекционизм по отношению к американским компаниям.

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