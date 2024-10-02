Аномалия на рынке труда сыграла на руку некоторым работникам: кто теперь чаще занимает руководящие должности

Мобилизация, которая стала одной из причин системных перекосов и аномальной ситуации на рынке труда, поспособствовала тому, что женщины чаще стали занимать руководящие должности и работать в "мужских" профессиях, что привело к росту их зарплат. Также 59% новых бизнесов в Украине открыто женщинами, что свидетельствует об их активной роли в экономике.

Видео дня

Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бережная в комментарии UNN. Она отметила, что из-за мобилизации мужчин, сложностей с их бронированием, а также общей нестабильности, работодатели все чаще предпочитают женщин на высоких и ответственных должностях.

Это не только привело к увеличению количества женщин на руководящих позициях, но и способствовало росту их заработной платы. До начала полномасштабного вторжения средняя заработная плата женщин в Украине была на 18,6% ниже, чем у мужчин.

Однако ситуация изменилась, когда работодатели начали активно привлекать женщин к выполнению ранее считавшихся "мужскими" задач. Это стало возможным из-за мобилизации значительного числа мужчин, что затруднило процесс их бронирования.

"Сейчас сложилась такая ситуация, что работодатели нанимают женщин на высокие и ответственные должности из-за высокого уровня риска мобилизации мужчин. Не всегда компании имеют возможность забронировать мужчин, поэтому женщины благодаря этой ситуации и готовности брать на себя ответственность приобщаются к профессиям, и соответственно их зарплаты растут", – отметила Бережная.

Такое развитие событий привело к постепенному выравниванию гендерной разницы в заработной плате. Хотя война стала катализатором для этих изменений, они указывают на возможный долговременный эффект, когда женщины будут занимать все больше руководящих и важных должностей.

Важно отметить, что во время войны многие женщины также стали предпринимателями. Они активно создают новые рабочие места, что оказывает положительное влияние на экономику страны. По словам Татьяны Бережной, 59% новых бизнесов в Украине были открыты женщинами, что свидетельствует о готовности брать на себя ответственность за развитие собственных дел и обеспечение экономической стабильности своих семей.

Увеличение участия женщин в разных областях также касается так называемых "мужских профессий". Женщины начали занимать руководящие должности в областях, где традиционно преобладали мужчины, что также способствует росту их заработков.

Заместитель министра экономики также отметила важность обучения женщин новым профессиям. В Министерстве экономики готовятся к запуску грантовой программы, которая поможет женщинам получить новые навыки в таких профессиях, как водитель троллейбуса, специалист по настройке солнечных панелей и оператор дрона. Это позволит не только расширить возможности для женщин, но и поможет получить доступ к высокооплачиваемым профессиям в современных и перспективных отраслях.

Кроме роста заработной платы в гражданских профессиях, следует учитывать, что значительное влияние на общую статистику заработных плат в Украине имеют военные выплаты. "Когда мы говорим об выравнивании заработной платы между мужчинами и женщинами, также учитывают заработную плату военных, а это значительная сумма. Но если мы будем отделять такие моменты, то да, мы видим стремительный рост зарплат у женщин ", – отметила Бережная.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 73% граждан готовы работать по достижении пенсионного возраста, причем большинство из них планируют остаться в своей профессии. Кроме того, женщины и молодежь активно переквалифицируются в традиционно "мужские" профессии, что открывает новые возможности на рынке труда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!