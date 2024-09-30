Украинцы не собираются уходить с работы даже на пенсии: опрос показал перекосы на рынке труда

В Украине 73% граждан готовы работать после достижения пенсионного возраста, причем большинство из них планируют остаться в своей профессии. Кроме того, женщины и молодежь активно переквалифицируются, причем 45% опрошенных женщин готовы осваивать традиционно "мужские" профессии, открывающие новые возможности на рынке труда.

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Об этом свидетельствуют результаты экспресс-исследования Gradus Research и Deloitte. Несмотря на постоянные вызовы военного времени, уровень трудоустроенности среди украинцев остается высоким.

79% опрошенных граждан работают и работают на полный или неполный рабочий день, причем 58% из них работают более 30 часов в неделю. Это свидетельствует об устойчивости украинцев к сложным условиям, а также об их стремлении поддерживать экономику страны даже во время войны.

Три четверти опрошенных (73%) сменили род деятельности хотя бы один раз. Это демонстрирует гибкость и открытость новых возможностей, особенно среди людей в возрасте 45+, где 79% респондентов имеют опыт смены профессии. Наименее подвержены изменениям молодежь (58%) и жители восточных регионов (68%).

Дополнительное обучение становится все более популярным способом адаптации к новым рыночным условиям. Треть опрошенных (31%) регулярно проходят курсы повышения квалификации или овладевают новыми профессиями. Наиболее активно в этом процессе принимают участие женщины и молодежь, что свидетельствует об их готовности к развитию и изменениям.

Интересна готовность украинцев работать после достижения пенсионного возраста. 73% респондентов выражают желание остаться на рынке труда, причем большинство из них планируют остаться в своей профессии. Это свидетельствует о том, что пожилые люди все еще видят в себе потенциал для активного участия в экономической жизни страны. Это также может стать важным фактором в решении кадрового дефицита, усугубляющегося из-за войны войны.

Однако, несмотря на высокую активность, есть определенные вызовы, усложняющие ситуацию. 41% людей постарше не рассматривают возможность получения новой специальности, а 43% женщин не готовы переквалифицироваться на традиционно "мужские" профессии. Базовые знания английского языка среди значительной части рабочей силы ограничивают их возможности на рынке труда, особенно в контексте сотрудничества с международными партнерами в восстановлении Украины.

Переквалификация может стать ключом к преодолению дефицита кадров. Половина респондентов считает, что женщины должны получать новые специальности, традиционно считанные "мужскими". На втором месте – ветераны (44%), люди с инвалидностью (43%) и люди постарше (42%). Однако важно отметить, что этот процесс требует поддержки государства и бизнеса посредством соответствующих программ обучения и переквалификации.

Как подчеркивает партнерша Deloitte Ukraine Елена Бойченко, Украине нужны стратегии, которые позволят раскрыть кадровый потенциал среди социально-демографических групп, менее менее активных на рынке труда. Программы поддержки, переквалификации и повышения квалификации могут стать решающими для привлечения женщин, людей постарше и молодежи к работе в новых сферах, особенно в условиях войны и послевоенного восстановления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине 75% компаний сталкиваются с проблемами при найме недавних выпускников из-за нехватки мотивации, коммуникативных навыков и профессионализма. Поэтому многие молодые специалисты увольняются, и работодатели сомневаются в их готовности к работе.

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