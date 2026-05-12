Россия атаковала объект "Кока-Кола" в Украине: исчезнет ли напиток из продажи

Россия целенаправленно бьет по объектам американских компаний в Украине. В частности, под удары попали мощности "Кока-Кола". Однако появившаяся в сети информация о возможном исчезновении продукции "Кока-Кола" из продажи в Украине, пока, похоже, является преждевременной. При этом Белый дом на эти удары особо не реагирует – несмотря на данное ранее обещание защищать коммерческие интересы США за рубежом.

Видео дня

Об общей ситуации говорится в материале The New York Times. Его авторы отмечают: целью россиян являются объекты и других американских компаний. В частности:

Cargill (аграрный бизнес);

Mondelez (производство снеков);

Philip Morris (табак) и пр.

"Корпорации по большей части избегали огласки этих ударов, опасаясь тревожить инвесторов и страховщиков. Тем не менее, негласно они выражали беспокойство американским чиновникам из-за ситуации – поскольку считают российские удары целенаправленной кампанией против интересов американского бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, Белый дом на эти удары "реагировал сдержанно". В частности, администрация Трампа "не осудила ни одну из атак, о которых Украина сообщала публично".

"Администрация дала ответ, который... свелся лишь к признанию самой проблемы. Одновременно Вашингтон просил Киев воздержаться от ударов по российскому нефтяному терминалу в Черном море, через который экспортируется нефть с казахстанских месторождений, в которых имеют доли американские компании", – акцентируют авторы материала.

Зачем Россия атакует американский бизнес в Украине

Вместе с тем, подчеркивается, мотивы России для ударов по американским компаниям остаются неясными. Тем не менее:

Некоторые украинские представители бизнеса считают, что цель россиян – наносить урон любому иностранному бизнесу в Украине.

По их мнению, эти атаки "направлены на удушение экономики страны".

Другие считают, что россияне хотят напугать американцев и предотвратить их инвестиции в Украину.

Они отмечают: удары начали происходить "именно в тот момент, когда Киев пытается углубить деловые связи с Белым домом, ориентированным на сделки".

"Эти удары должны подорвать такой бизнес-подход. И показать, что американские заводы, склады и офисы в Украине становятся слишком опасным вложением", – акцентируют авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Россия ударила по отделению "Новой почты" в Запорожской области В результате было уничтожено более 150 посылок украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!