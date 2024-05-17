"Алмазные" санкции против России пошли не по плану: СМИ назвали виновного

США готовы пересмотреть санкции в отношении российской алмазной индустрии. На решение повлияла реакция африканских стран, индийских огранщиков драгоценных камней и ювелиров Нью-Йорка.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Запрет на ввоз российских алмазов в США был введен в феврале 2024 года. Аналогичные меры приняли и другие страны-члены "Большой семерки" (G7).

Однако теперь представители США отключились от рабочих групп G7 по вопросу строгого контроля за соблюдением "алмазных" санкций. Их взаимодействие характеризуют как "присутствие, но не участие".

В администрации американского президента Джо Байдена это неофициально опровергли, утверждая, что Вашингтон продолжает сотрудничество с G7.

"Мы хотим убедиться, что соблюдаем баланс между причинением вреда России и обеспечением того, чтобы все санкции соблюдались", – сказал источник в Белом доме.

Введенные санкции обязывают импортеров в страны "Большой семерки" самостоятельно подтверждать, что ввозимые ими алмазы были добыты не в России. Также было решено ввозить все алмазы весом более 0,5 карата через бельгийский Антверпен, известный алмазный центр. В этом городе камни проходят сертификации с использованием блокчейна.

Но со временем Вашингтон охладел к обеспечению возможности отслеживания драгоценных камней, и эта инициатива зашла в тупик.

"Нам необходимо все осуществить с учетом обеспокоенности африканских партнеров и производителей, а также принять во внимание позиции партнеров из Индии и ОАЭ. Надо убедиться, что мы можем способны это работоспособным для промышленности США", – говорит источник в Белом доме.

Также OBOZ.UA писал о санкциях Евросоюз против крупнейшей алмазодобывающей компании в мире – российской "Алроса", которая на 90% является государственной. Компания обеспечивает более 90% всей добычи алмазов РФ.

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