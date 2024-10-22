То, как, мягко говоря, не очень решительно страны ЕС помогают в эти критические годы Украине, никак не способствует авторитету Европы, а ход голосования Молдовы за евроинтеграцию это прекрасно показал.

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Результат 50,46 процента за вступление в Евросоюз — не тот, которым можно гордиться, ну а динамика его достижения это вообще какой-то политический сюр:

обработано 50% протоколов — "за" голосовало 43,5%;

обработано 85% протоколов — "за" голосовало 45,35%;

обработано 97,3% протоколов — "за" голосовало 49,79%;

обработано 100 % протоколов — "за" проголосовало 50,46%.

Как же тяжело дались эти 0,46%!

Позор, конечно, не Молдове: она нужные цифры таки выстрадала. Но посмотри-ка, Европа, в зеркальце…

Евросоюзу нужна палка. Палка-ТРАМПалка.