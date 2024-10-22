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Блог | Референдум в Молдове как зеркало Евросоюза
То, как, мягко говоря, не очень решительно страны ЕС помогают в эти критические годы Украине, никак не способствует авторитету Европы, а ход голосования Молдовы за евроинтеграцию это прекрасно показал.
Результат 50,46 процента за вступление в Евросоюз — не тот, которым можно гордиться, ну а динамика его достижения это вообще какой-то политический сюр:
обработано 50% протоколов — "за" голосовало 43,5%;
обработано 85% протоколов — "за" голосовало 45,35%;
обработано 97,3% протоколов — "за" голосовало 49,79%;
обработано 100 % протоколов — "за" проголосовало 50,46%.
Как же тяжело дались эти 0,46%!
Позор, конечно, не Молдове: она нужные цифры таки выстрадала. Но посмотри-ка, Европа, в зеркальце…
Евросоюзу нужна палка. Палка-ТРАМПалка.
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