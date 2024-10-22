Несколько дней назад премьер-министр Нидерландов Дик Схооф объявил, что Нидерланды выделят 271 миллион евро на крупнокалиберные артиллерийские снаряды для Украины. Нидерланды активно поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения, выделив на военную поддержку 10,4 миллиарда евро, из которых почти 4 миллиарда евро уже использованы по назначению.

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В прошлом году была достигнута договоренность о передаче 42 самолетов F-16, первые из которых уже находятся в Украине. Киеву разрешают использовать переданные Нидерландами истребители F-16 по территории России в оборонных целях в рамках международного права. Кроме того, министерство обороны Нидерландов закупит для поставки в Украину беспилотников на сумму 42,6 млн. евро.

На реализацию Плана действий по производству беспилотников Нидерланды выделили 400 млн евро. Одновременно Австралия решила передать Украине десятки танков Abrams, находившихся на вооружении и заменяемых новыми моделями. Танки передадут в рамках нового пакета помощи на 164 млн долларов США. В общей сложности речь идёт о передаче 49 списанных танков. Некоторые австралийские танки будут нуждаться в легком ремонте. А вот правительство Норвегии недавно приняло решение о выделении Украине 967 миллионов крон (87,5 млн долларов), тогда как Дания инвестирует в производство украинского вооружения более 562 млн евро.

Для этого Копенгаген использует доходы от замороженных российских активов и профинансирует производство 18 украинских колесных гаубиц 2С22 "Богдана", которые будут переданы на вооружение Сил обороны. Также Дания анонсировала выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,4 млрд датских крон (около 321,8 млн евро). На деньги из этого 21-го пакета военной помощи закупят оружие, уже имеющееся на складах датского оборонного ведомства, так и сделают заказ у международных поставщиков. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине ещё 12 самоходных артиллерийских установок Caesar. Закупку САУ профинансируют на средства российских замороженных активов.

Кроме того, часть денег от замороженных российских активов будет направлена ​​на закупку и другого оружия. Франция планирует приобрести для Украины 155-мм артиллерийские снаряды, ракеты Aster-30, управляемые бомбы AASM, а также переносные ЗРК Mistral и ракеты к ним. В министерстве обороны Франции напомнили, что с начала полномасштабного вторжения страна передала Украине примерно 60 орудий, а к концу к 2024 году это количество должно возрасти до 80. А вот Канада предоставит Украине новый оборонный пакет стоимостью 47 млн ​​долларов. Канадский министр обороны Билл Блэр сообщил, что пакет военной помощи Украине будет включать стрелковое оружие, а также боеприпасы и защитное снаряжение.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Канада выделила 3,26 млрд долларов. Однако куда больше предоставляет Германия, которая в очередной раз передала Украине пакет военной помощи, в который вошли установки ПВО, боевые танки, боевые машины пехоты и боеприпасы. Германия предоставила или обязалась предоставить Украине военную помощь на примерно 28 млрд евро. В 2024 году на оборонный потенциал Украины страна выделила 7,1 млрд. евро. Берлин объявил о передаче Киеву пакета военной помощи на 600 млн. евро и анонсировал передачу ещё одного пакета вооружения на 1,4 млрд. евро.

В будущий пакет помощи войдет система ПВО IRIS-T SLM, 8 танков Leopard 1 A5, 20 БМП Marder; боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2 и БМП Marder; 4 БМП MRAP; корабельные зенитные ракеты малой дальности Sea Sparrow; 6 САУ Panzerhaubitze 2000; 24 тыс. 155-мм снарядов; 30 беспилотников Vector. При этом Министерство экономики и инноваций Литвы подписало с украинской стороной меморандум о сотрудничестве по строительству завода по производству взрывчатых веществ нового поколения RDX в Литве. Ожидается, что работы начнутся в 2025 году. Взрывчатка RDX (гексоген) обладает лучшими свойствами, чем многие другие современные взрывчатые вещества: она чрезвычайно быстро детонирует, обладает мощной взрывной силой и т.д. Новый завод по производству взрывчатых веществ является одним из нескольких запланированных совместных оборонных проектов. Литовцы и украинцы обсуждают также разработку беспилотников и других оборонных технологий.

Но главным важным событием этих дней стал визит в Киев министра обороны США Ллойда Остина. Он встретился с Президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. США выделили очередной пакет оборонной помощи Украине на сумму 400 млн. долларов и готовят пакет на 800 млн. долларов для финансирования производства дронов в Украине.

В ходе встречи обсуждались конкретные шаги по реализации Плана победы, который лишит Россию возможности продолжать агрессию. Одним из ключевых пунктов Плана победы является приглашение Украины в НАТО, что укрепит систему евроатлантической безопасности. Важным вопросом остаётся снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия по объектам в российском тылу.

Документально подтвержденная информация о наращивании военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна и планах применения многих тысяч северокорейских военнослужащих против украинской армии требует жёсткой и действенной реакции международного сообщества, в том числе США. В Конгрессе США назвали красной линией начало борьбы северокорейцев против ВСУ, а президент В.Зеленский указал, что это будет началом перерастания войны в Украине в мировую войну.

Между тем, несмотря на достаточно разные проекты военной поддержки Украины со стороны стран-партнёров, можно констатировать, что её явно недостаточно. Только снарядов Россия получила от Северной Кореи 5 миллионов единиц, а также расконсервированную боевую технику (танки, бронетранспортеры, артиллерию) и разные виды баллистических ракет. Иран предоставил РФ ударные беспилотники и баллистические ракеты разных типов. При этом Китай компенсирует России замещение всего оборудования, которое ранее Москва покупала у стран запада. При этом даже северокорейские баллистические ракеты обладают большинством компонентов от компаний-производителей из США и западной Европы, что свидетельствует о низкой эффективности введённых санкций. Выходит, что Китай, Северная Корея и Иран дают России помощи больше, чем весь коллективный запад Украине.

Такая ситуация очень беспокоит и требует совершенно нового переосмысления, о чём говорит План победы, подготовленный украинской стороной. В этом году Москва потратит на оборону 130 млрд долларов, а в следующем планирует 170 млрд долларов. Китай, Северная Корея и Иран помогают России не столько для борьбы с Украиной, сколько для борьбы с США и коллективным западом, который эти диктаторские страны воспринимают очень враждебно. Но в Украине воюет не коллективный запад, а только ВСУ. Когда украинские войска вошли в Курскую область, местное население было убеждено, что это пришло НАТО.

Все россияне считают, что в Украине их войска сражаются с НАТО. Украина же борется хотя бы за получение приглашения на членство в Альянсе. Ситуация не катастрофическая, пока держатся ВСУ. Если Украина упадет, то Ось зла пойдёт дальше. Первыми будут под ударом страны Балтии и Молдова с Грузией, затем Польша с Финляндией, Балканы и Армения. Далее другие страны восточной Европы из бывшего социалистического лагеря и страны Центральной Азии, когда-то входившие в СССР.

Если такая перспектива устраивает Вашингтон и коллективный Брюссель, Украине можно продолжать оказывать помощь небольшими порциями. Однако если коллективный запад желает успешно и быстро для Украины и себя закончить эту тяжелую войну, то военная поддержка Киева должна значительно возрасти, о чём говорится в Плане победы. Да, это чего-то стоит, однако это в десятки раз дешевле, чем когда война продолжится в Европе в случае поражения Украины.