США ввели новые санкции против РФ: касаются импорта нефти и алмазов

США в четверг, 8 февраля, ввели новые санкции против страны-агрессора Российской Федерации. Они, среди прочего, касаются импорта алмазов и нефти.

Об этом сообщает Министерство финансов США. "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года", – говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон отметил, что действия против судов, нарушающих ограничение цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что США могут и будут обеспечивать соблюдение ограничений.

Ограничение цен на сырую нефть российского происхождения вступило в силу в декабре 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. Базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компания Zeenit Supply and Trading DMCC (Zeenit) нарушила санкции и в ноябре 2023 года продала российскую сырую нефть сорта Юралс по цене более 80 долларов за баррель.

Zeenit и базирующаяся в ОАЭ компания Talassa занимались совместными перевозками нескольких партий сырой нефти из Российской Федерации с использованием судов, которые были загружены в российских портах 2023 года. Поэтому они и попали под ограничения.

Также санкции коснулись зарегистрированной в Либерии компании NS Leader Shipping и Oil Tankers SCF, базирующейся в ОАЭ.

Кроме того, Управление также издало два новых постановления, реализующих обязательства G7 по запрету импорта российских алмазов.

Согласно опубликованным данным, запрещается ввоз нетехнических алмазов, добываемых или добытых в России, независимо от того, были ли они существенно преобразованы в третьей стране, которая вступает в силу с 1 марта 2024 года для определенных категорий алмазов и распространяется с 1 декабря 2024 года, чтобы включить дополнительные категории.

Также с 1 марта 2024 года запрещается ввоз ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из Российской Федерации или экспортируемых из Российской Федерации.

Отмечается, что эти запреты направлены на выполнение принятых в декабре 2023 года обязательств "Большой семерки" по введению поэтапных ограничений на импорт алмазов, добываемых или добываемых в России.

Как сообщал OBOZ.UA, в очередной, 13-й, пакет санкций Евросоюза против России не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных российских компаний. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, ЕС введет ограничительные меры, в частности, в отношении компаний из разных стран, которые помогают РФ обходить уже действующие запреты.

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